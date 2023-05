Ekonom o penzích i zadlužování: Vláda opakuje chyby z minulosti. A naspořit si na důchod bude problém

Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostla inflace v České republice za posledních 12 měsíců o 16,4 %. Začala růst především díky pandemii koronaviru a válce na Ukrajině. Nicméně to nejsou jediné faktory, které vysoký nárůst inflace ovlivnily.

Co dalšího stojí za současnou ekonomickou kondicí Česka, která je údajně nejhorší za posledních 30 let? „Samozřejmě energetická krize a zpřetrhání dosavadních dodavatelsko-odběratelských řetězců. Neplatí to jen pro energie, ale také pro potraviny a další běžné zboží denní spotřeby. Bohužel se stále více ukazuje, jak citlivé jsou nitky globálního obchodu a jak složité a komplikované je nahradit dosavadní dodavatele a také odběratele,“ vysvětlil Blesk Zprávám ekonom a děkan na Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

„Současné situace také naplno ukázala, že evropské ekonomiky nemusí být schopny zajistit pro své občany všeho dostatek, jak tomu byly zvyklé posledních 50 let,“ dodal.

„Češi by měli více preferovat české produkty“

Průměr inflace v Evropské unii z března letošního roku je 8,3 %. V Česku je ale číslo dvojnásobné. „Bohužel se ukazuje, že jsme si zvykli významnou část naší spotřeby dovážet a méně vyrábět. Je naprosto logické, že jakákoliv dovážená produkce se nechá v době krize dobře zaplatit. V podstatě je v cenách započtena krize u nás, i v zahraničí. Češi by měli více preferovat české produkty,“ řekl Tuček Blesk Zprávám.

Český státní dluh se za rok 2022 zvýšil na rekordních 2,895 bilionu korun, meziročně o 429 miliard korun. Míra zadlužení dosáhla 42,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP), od konce roku 2021 se zvýšila o 2,5 procentního bodu.

Jak jsme informovali, vláda se bude snažit snížit rozpočet o 70 miliard korun. Chce tomu dosáhnout díky úpravě daní, úpravou důchodového systému či snížením počtu státních zaměstnanců, přičemž nejpalčivějším tématem se stala valorizace důchodů.

„Valorizace důchodů měla proběhnout podle platných valorizačních vzorců. Vláda pouze trestá ty, kteří se nemohou nijak bránit, a používá k tomu 200 let staré ekonomické poučky klasických ekonomů,“ řekl Blesk Zprávám Tuček.

Podle něj vláda opakuje chyby z minulosti. „Otázka spíš stojí tak, jestli si opravdu někdo myslí, že si na důchod při současné inflaci kdy bude schopen sám naspořit. Pokud se racionálně podíváte na výši úroků při současné inflaci, každý takový střadatel by ztratil 10 % svého důchodu ročně. Co by měl naspořeno za 10 let? V podobných nestabilních dobách, před více jak sto lety, na konci průmyslové revoluce, vznikl Bismarckův průběžný systém financování penzí. Zjevně jsme se nepoučili,“ uvedl ekonom.

„Vyšší výkon ekonomiky znamená také vyšší výnos z daní“

Při přepočtu na hlavu spadá na každého Čecha dluh 275 033 korun a do popředí se dostává otázka, jak je možné toto číslo snížit. „Ideálně zvýšením výkonu domácí ekonomiky. Vyšší výkon znamená také vyšší výnos z daní, který snižuje stávající deficit a tím pádem dluh. Podvázání spotřeby, pouhé restrikce na výdajové straně státního rozpočtu mají bohužel častokrát ještě více devastující účinky na státní rozpočet. Pokud k tomu přidáte zvyšování daní v krizi, dostanete se do velmi špatné a velmi drahé pozice (vysoké riziko = vysoké úroky), kde možná ve velmi krátkém čase nebudeme schopni své dluhy nikdy splatit. Jako příklad uvedu snahy o restrukturalizaci řeckého dluhu po velké finanční krizi 2008-2009,“ sdělil Tuček.

České republice chybí lepší konkurenceschopnost. „Klíčem k riziku dluhu není jeho výše, ale vaše schopnost splatit. A vaše schopnost splatit plyne z vaší schopnosti vydělávat, pokud se na to díváme z pohledu ekonomiky, tak být konkurenceschopný a zvyšovat HDP,“ řekl Tuček.

„Tyto předpoklady leží na vzdělané a produktivní pracovní síle, na inovacích, na schopnosti se plynule přizpůsobovat dynamicky se měnící situaci v globální, ale také lokální ekonomice. Vzdělanou pracovní sílu nezískáte bez slušných platů učitelů. Produktivní sílu jen velmi těžko získáte v české ekonomice, která je dnes v pasti středního příjmu, proto nám klíčové profese odchází na volném evropském trhu práce do zahraničí. Schopnost plynule se přizpůsobovat v makroekonomické rovině nezískáte tam, kde válčí vláda a centrální banka, a v mikroekonomické rovině tam, kde byrokracie trčí nad lidský rozum slušného podnikatele,“ uzavřel Tuček pro Blesk Zprávy.