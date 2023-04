Řadu kuriozit spatří lidí vůbec poprvé. I proto, že jméno moravského Němce Rzehaka upadlo po roce vzniku Československa v zapomnění a s ním i jeho práce na poli archeologie, paleontologie ageologie

„Mnohé exponáty spojené s Antonem Rzehakem jsme znovuobjevili právě při přípravě výstavy. Uvidíme tu zkameněliny takřka ze všech geologických období od prvohor po čtvrtohory zastoupených v okolí Brna," upozornila Růžena Gregorová, vedoucí muzejního geologicko-paleontologického oddělení.

Rzehak pocházel z Nikolčic na Břeclavsku. Působil na brněnské technice a také v tehdejším Františkově muzeu. Věnoval se geologii, paleontologii i archeologii, publikoval na 300 odborných prací.

Problematický vztah k ČSR

Výstava připomíná také německou tradici vědy na Moravě, po druhé světové válce a odsunu Němců spíše opomíjenou. Jde tak o jistou splátku dluhu, uvádějí tvůrci výstavy.

„Anton Rzehak přispěl fascinujícím způsobem k moravské vědě, ale zároveň velmi těžko hledal svoji cestu k nově vznikajícímu československému státu," zdůraznil znalec vědcova života Petr Peňáz z Masarykovy univerzity.

Rzehak měl dva syny, jeden z nich padl za 1. světové války, druhý se vrátil po válce domů jako legionář.

Rzehakovy nálezy se zachovaly ve sbírkách Moravského zemského muzea, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Muzea města Brna. Lidé si prohlédnou třeba spirální schránky hlavonožců z lomu Hády, pozůstatky ryb a krytolebců z Boskovické brázdy i pozůstatky velkých třetihorních savců z pískoven a cihelen z Brna a okolí.

K vidění je i čelist neandrtálce

Archeologickou činnost Rzehaka připomínají třeba nálezy ze starší doby bronzové z Měnína u Brna. „Mezi top exponáty bude patřit spodní čelist neandrtálce z jeskyně Švédův stůl, jejíž nález Rzehak zpracovával v roce 1906," uvedl archeolog Martin Oliva z Ústavu Anthropos.

Výstava s názvem Cesta do hloubi profesorovy duše potrvá v Dietrichteinském paláci na Zelném trhu potrvá do 3. září.

