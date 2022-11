V poslední chvíli a na pouhých pět dní ukazuje Brno veřejnosti unikátní originál notového rukopisu Ludwiga van Beethovena. Nesmírně vzácný skladatelův autograf uchovávalo až dosud ve svých sbírkách Moravské zemské muzeum. Nyní je do neděle k vidění v kapli Paláce šlechtičen.

„Po neděli se v rámci zákona o zmírnění majetkových křivd způsobených holocaustem vrátí původním majitelům, rodině Petschků,“ řekla manažerka muzea Barbora Onderková.

Rukopis smyčcového kvarteta B dur op. 130 alla Danza tedesca z let 1825 až 1826 patří k vrcholným dílům světové hudební literatury.

Již hluchý skladatel originální notový zápis daroval krátce před smrtí svému sekretáři Karlu Holzovi. Sám Beethoven, který napsal kvarteto na zakázku ruského knížete Nikolaje Golicyna krátce před smrtí, je považoval za jedno ze svých nejlepších děl vůbec.

Obchodník Sasín se bál nacistů i komunistů: Svůj poklad zazdil rovnou dvakrát

Petschkovi ho měli od první války

Následujících 100 let si jej předávali různí vídeňští vlastníci. „Po první světové válce jej získala rodina Petschků, tehdy nejbohatší průmyslníci a finančníci střední Evropy,“ popsala pohnutý osud listin kurátorka muzea Simona Šindlářová.

Petschkům však ukradli rukopis nacisté. Šikovností českých muzejníků se ale dostaly noty do Brna. Po válce se František Petschek marně pokoušel získat unikátní rodinný majetek zpátky od komunistů. Jeho rodina uspěla až nyní. Takřka 200 let poté, co slavné Beethovenovo dílo spatřilo světlo světa.

Ojedinělý zážitek

Šestivětý kvartet měl premiéru v sále vídeňského Musikvereinu. Autograf, čili originální notový zápis provedený rukou autora, je dnes rozptýlený do pěti zemí. Jednotlivé věty opatrují muzea v Polsku, Spojených státech, Francii, Německu a Česku. V Brně je nyní krátce k vidění 4. věta díla hudebního génia.

Hrála se mše jako první v Brně?

Součástí výstavy jsou i ukázky opisu mše Missa solemnis ze sbírky kúru kostela sv. Jakuba v Brně. Datace opisu partitury 19. března 1824 ukazuje, že na kúru probíhaly zkoušky a nelze vyloučit, že slavná mše tady byla provedena už týden před premiérou v Petrohradě.

Missa solemnis je jedno z Beethovenových nejvýznamnějších děl a řadí se mezi nejznámější mše západní klasické hudby.

VIDEO: Smrt hudebního krále Karla Svobody. Fotky z místa činu se někteří snažili prodat!

délka: 04:59.16 Video Video se připravuje ... Smrt hudebního krále Karla Svobody. Fotky z místa činu se někteří snažili prodat! Videohub