„Přihlásili se nám investoři z několika států EU, kteří projevili zájem o spolupráci na rozvoji hradu na smluvním základě. Jakmile poznají možností využití, chtějí se následně rozhodnout o své nabídce ceny a velikosti podílu,“ uvedl pro Blesk.cz Zoubek.

„Vždy jsem se zajímal o historii, a když byl tento zámek před 30 lety na prodej, okamžitě jsem do toho šel,“ zavzpomínal Zoubek.

délka: 00:16.37 Video Video se připravuje ... Zámek Dolní Kounice jde do aukce. Hynek Zdeněk

Podle něj to byla tehdy úplná ruina. „Investoval jsem do něj postupně přes 100 milionů. Zámek díky tomu výrazně prokouknul a stal se lákadlem pro turisty. Vzhledem k vysokému věku, ale už cítím, že by měl štafetu převzít někdo mladší a pokračovat v mém úsilí,“ vysvětlil majitel, proč zámek do aukce nabídl.

Nové služby

Aukce měla podle majitele zámku okamžitý dopad. „Zvedla se nám návštěvnost zřejmě z obavy, že by nový majitel mohl ukončit přístup. Na základě zkušeností se zájemci o koupi jsme navíc rozšířili některé služby,“ pokračoval Zoubek.

Vysoký počet zájemců vzbudil u majitele zámku velký optimismus. „Není vyloučeno, že vznikne nový způsob vlastnictví a využívání hradu s mezinárodní účastí. Otevírá se tak možná zcela nová perspektiva dalšího rozvoje hradu a zámku a jeho využití,“ raduje se Zoubek.

Tajemná místa

Zámek v Dolních Kounicích vznikl jako klášterní hrad a je jediný svého druhu na našem území. Postaven byl ve 12. stol. na ochranu kláštera premonstrátek Rosa Coeli. Později byl přestavěn na zámek, nicméně dodnes má silně zachován obranný systém typický pro hrady.

Na zámku je hned několik tajemných míst. „Má tady být podzemní chodba vedoucí do Pravlova, využitá byla na konci 2. světové války. A zřejmě je tady ukryt i poklad. Vlastníci byli bohatí a hrad nebyl nikdy dobyt,“ vysvětlil Zoubek.