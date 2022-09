Návštěvníci zámku v Kuníně mají novou prohlídkovou trasu. Poprvé v historii si mohou prohlédnout oratoř kostela Povýšení svatého Kříže, která dříve byla přístupna pouze panstvu. Navíc do ní projdou po znovuobnoveném mostě.

Touha po obnovení mostu byla naplněna po desítkách let. Most vybourali v 50. letech minulého století, byl symbolem bývalých šlechtických majitelů. Materiál podle pamětníků místní posbírali, odvezli, jeden z nich si prý postavil z jeho pilíře garáž.

„Doba po roce 1948 byla takové, že se nevěřilo, že by se ještě někdy na zámek mohla vracet šlechta. Po roce 1989 se ale vracet znovu začala. Navštívilo nás přes sto zástupců šlechtických rodů z Česka i z celé Evropy,“ říká průvodkyně Natálie Minarčíková.

Naposledy se před několika dny přijeli podívat na spojovací most také Žerotínové, potomci jednoho z nejvýznamnějších rodů Moravského markrabství. Projít z mostu ze zámku do sousedního kostela teď mají nově možnost i běžní návštěvníci.

Celé září

Do oratoře je asistentka kastelána provede v rámci běžných prohlídek ještě po celé září, denně od 9 do 17 hodin mimo pondělí. „Očima majitelů zámku se mohou podívat do nádherného chrámu postaveného hraběnkou Walburgou a obdivovat třeba nástropní obraz slavného malíře Antona Koliga,“ uvedla.

délka: 01:39.40 Video Video se připravuje ... Na zámku v Kuníně po desetiletích obnovili dřevěný most. Karel Janeček

Spojovací mosty mezi zámky a kostely se nacházejí asi na dvou desítkách míst v České republice. Mezi nejznámější náleží zámky Manětín, Slatiňany nebo Jičín v Čechách.

Ve většině případů jsou však nefunkční. Most v Kuníně obnovili podle dobových fotografií.

Kdo byla hraběnka Walburga?

Maria Walburga Josefa Kajetana Truchsess Zeil-Waldburg (1762 až 1828) byla jedna z nejpozoruhodnějších osobností moravského osvícenství. Hovořilo se o ní také jako o jedné z nejsečtělejších žen celého Rakouska. Udržovala kontakty s předními vzdělanci a umělci tehdejší Evropy.

Po úmrtí vlastních malých dětí a rozpadu manželství se rozhodla zasvětit svůj život výchově a vzdělávání chudých talentovaných dětí. Za svůj pohnutý život vychovala stovky žáků a významným způsobem přispěla k položení základů moderní vědy na Moravě. Studoval tu také budoucí „otec národa“ František Palacký.