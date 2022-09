Stydí se otevřeně říct si o pomoc. Vlaďka Palkechová (38) a její invalidní dcera Dominika (19) přitom žijí v nevyhovujících podmínkách. Dům chátrá, a i když se snažily dům opravovat, nestačí to.

Domek je dispozičně nevhodný pro dívku na invalidním vozíku, navíc se začal rozpadat. Hrozí, že letošní zimu střecha nevydrží. Je ve velmi špatném stavu. Stejně tak celý dům.

Schody a úzká futra

„Vždy, když se nám podaří uspořit nějakou korunu, hned ji dáváme do oprav domu. Na zlepšení to ale bohužel nestačí,“ přiznává sklíčeně paní Vlaďka. Pomáhat se jim snaží známí, na rozsáhlé investice to ale nestačí.

Velkým problémem jsou v domě schody a futra dveří. Některé mají totiž průměr jen 60 centimetrů. „Vozík jimi neprojede. Dokud s námi žil tatínek, pomáhal nám. Takto to zůstává na mně,“ upřesnila paní Vlaďka, která musí denně dceru přenášet v rukou.

Sbírka na pomoc

Dominika je upoutána na invalidní vozík už od dětství. Kromě mnoha dalších zdravotních problémů, trpí mentální i retardací. To jí přesto nijak nebrání v tom, aby se přestala usmívat a šířit kolem sebe dobrou náladu.

Na pomoc oběma ženám založila nezisková organizace Cum Spe sbírku, která je zaregistrovaná pod ministerstvem vnitra. Pomoc ženám můžete i zakoupením věcí, které lidé darovali Cum Spe. Nabídku najdete zde.

Za neziskovou organizací Cum Spe stojí Hana Hykšová a Václav Mikeš. Když loni zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo, skoro dva měsíce pracovali dobrovolně v hodonínském Pánově.

VIDEO: Sbírku na pomoc Vlaďky a Dominiky vyhlásila nezisková organizace Cum Spe. délka: 01:09.53 Video Video se připravuje ... Vlaďka (38) s Dominikou (19) potřebují nutně pomoc. Tu se jim snaží poskytnout neziskovka Cum Spe. Cum Spe/Hana Hykšová