Třicet let od roku 1968 zdobil stěnu u oltáře kostela v Lanžhotě slovácký ornament. Pak ho brněnské biskupství nařídilo přemalovat s tím, že tohle do kostela nepatří. Dalších 20 let pak usilovaly malérečky, aby se na místo vrátil. Nyní se dočkaly.