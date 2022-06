Petr Laifert neskrýval nadšení, když dostal informaci, že ztracená prkenice je opět na světě a navíc bez újmy. „Je to neskutečné, musím všem poděkovat. Hned po ztrátě jsme s přítelkyní místo znovu prošli, ale bez výsledku. Ale netrvalo dlouho, volali mi strážníci z Opavy, že jejich kolegové v Brně díky poctivému nálezci už peněženku mají,“ vzkázal bývalý elitní výsadkář, který kvůli zdravotním problémům loni odešel do civilu.

Odměna za dobré skutky

Brněnští strážníci po zjištění majitele ztracené peněženky neskrývali překvapení. „Muži ze severu Moravy se tak tímto nepřímo jako bumerang vrátily dobré skutky, které už více než rok nezištně vykonává. Díky usilovnému tréninku a zvyšování kondice už pět hendikepovaných dětí vynesl na Praděd i jiné vrcholky hor,“ poznamenal mluvčí Pavel Šoba.

délka: 04:03.52 Video Video se připravuje ... Petr pomáhá hendikepovaným dětem: Nosí je na zádech na vrcholky hor Petr Laifert

Petr vylepšující si na doporučení lékařů svou fyzičku se Blesk.cz svěřil, jak na netradiční nápad pomoci jiným přišel. „Při jedné z procházek po polní cestičce s výhledem na panorama Jeseníku a špičatého vrcholu Pradědu mě napadlo, že bych se chtěl podělit o oblíbenou trasu s handicapovaným dítětem, které nemůže samostatně nahlédnout na neskutečnou krásu přírody,“ řekl Petr.



Začal pátrat, na kole objel opavské školy a školky, které se starají o postižené děti. Nakonec potkal malého Ondru a jeho maminku. „Následovalo osobní setkání a vyzkoušení si pochodu s chlapečkem kolem sídliště v nosítkách,“ řekl Petr.

Jako prvního vynesl na Praděd Ondru

Loni v dubnu následoval výstup s Ondrou na zádech z Karlovy Studánky k Pradědu. „Až na samotný vrchol mě doprovodila skvělá parta učitelek s maminkou Ondry a já si splnil svoji vydřenou challenge! S radostí jsem nesl na zádech handicapovaného chlapce, který poprvé v životě uvidí něco co ještě neviděl. Na vrcholku jsme to řádně oslavili včetně mých narozenin a to byl nejkrásnější dárek,“ popsal své dojmy Petr Laifert.

Od té doby vynesl na vrchol k Pradědu další čtyři děti – Adámka, Michalku, Františka a Přemka. „Moc bych chtěl poděkovat osobám, které jsem mohl poznat minulý rok a šli se mnou do mé bláznivé výzvy. Podporovali mě každým krokem už jen tím, že se ke mně přidávali a tím jsem cítil, že co dělám stojí za to," shrnul muž, jehož životní heslo zní »nikdy se nevzdávej!«.