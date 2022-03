Usedly do třetí řady divadla, na tvářích úsměvy. Aleksandra Košliak a její patnáctileté dcery Jevgenija a Valerija si po tři dny trvajícím útěku z válkou postižené Ukrajiny vychutnávají v Brně klid, pohodu a bezpečí. I proto přijaly pozvání do Divadla Bolka Polívky na mimořádné představení pohádky Aby se děti divily.

„Cítíme se tady skvěle, lidé jsou vstřícní a ochotní, i když se nám stýská. Doma v Dnipru zůstal manžel, jeho rodiče a další příbuzní. Město bylo ze tří stran obklíčené. Každý den si voláme, co je nového,“ svěřila se Blesk.cz sympatická Aleksandra.

Pohádku s tlumočením do ukrajinštiny si užila stovka ukrajinských dětí, které našly na jihu Moravy azyl. „Moc se nám líbila. S holkama jsme si už prohlédly zdejší katedrálu, navštívily muzeum. Obě trochu smutní po karate, doma totiž chodily do oddílu,“ dodala Aleksandra a rozesmála se poté, co všem divákům věnovali divadelníci slavný červený nos principála Polívky.

Aleksandra věří, že válka v její vlasti brzy skončí a budou se moci zase sejít se zbytkem rodiny. „Teď nevíme, co bude dál. Ale cítíme velkou podporu ze všech stran, moc děkujeme.“

délka: 00:19.19 Video Ukrajinské děti si hrají v Asistenčním centru pomoci na brněnském výstavišti Zdeněk Matyáš

Divadelníky inspiroval Alois Mikulka

Inscenace Aby se děti divily je inspirována texty a obrázky Aloise Mikulky a jeho stejnojmennou knížkou. Mikulkovo dílo přináší hodně radosti a fantazie a je psáno tak, aby se děti opravdu divily. A tak se v této hře setkaly s vynálezcem dětských snů a jeho pomocníky, zažily společnou komunikaci hlasem i pohybem, mluvenou řečí i znakovým jazykem. V režii Zoji Mikotové se představili Veronika Slámová a Miroslav Sýkora.

Divadlo zajistilo simultánní překlad do ukrajinštiny. Vstup pro ukrajinské děti a jejich doprovod byl zdarma. Pro všechny děti bylo připraveno překvapení v podobě občerstvení a červeného nosu principála Bolka Polívky.

