Jana Němcová (tehdy 74) z Prostějova se v říjnu 2015 vydala do Moravského krasu, aby si společně s dalšími otužilci zaplavala ve studených vodách říčky Punkvy. Jenže sportovkyni s třicetiletou otužileckou praxí tam postihla náhlá zástava srdce! Život jí zachránil rychlý zákrok lékařů. Se svými „anděly strážnými“ se nyní po sedmi letech setkala.

„Koupání bylo osvěžující, ale jak jsem stanula na břehu, udělalo se mi špatně,“ vylíčila tehdejší vteřiny mezi životem a smrtí Jana Němcová.

Na místě byla naštěstí posádka jihomoravské záchranky, která otužilcům zajišťovala předem domluvenou zdravotnickou asistenci.

„Záchranáři Petr Hašek a Zdeněk Daněk se pacientky ujali a zahájili resuscitaci. Počáteční nevolnost totiž rychle přešla v zástavu oběhu. Masírovali srdce, použili defibrilátor, zajistili přísun kyslíku a podali léky,“ popsala tehdejší zákrok mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Akutní infarkt

Po dlouhých minutách se jim společnými silami podařilo obnovit oběh a pacientku pak předali kolegům, kteří ženu transportovali s akutním infarktem myokardu do nemocnice.

„Je to velká bojovnice. Rychle se tehdy zotavila a my se Zdeňkem jí neřekneme jinak než Otužilka Jana," vzpomíná na událost v Moravském krasu záchranář Petr Hašek.

„Vybavuji si tu situaci úplně jasně, jako by to bylo včera, takové zážitky se vám zaryjí pod kůži. Jsem moc rád, že všechno dobře dopadlo. S naší milou pacientkou si píšeme každý rok na Vánoce, jsme stále v kontaktu,“ dodává.

Setkání po sedmi letech

Nyní osmdesátiletá žena se teď po sedmi letech se svými zachránci setkala na jejich domovské blanenské základně. Byly to dojemné chvilky.

„Jsou to moji andělé strážní, nikdy jim nepřestanu být vděčná. Na nočním stolku mám jejich fotografii, a tak je mám pořád na očích. Obdivuji je i všechny jejich kolegy. Dělají neskutečně náročnou práci,“ usmála se na své dobrodince čilá seniorka.

Otužování se už paní Němcová nevěnuje. Stále se ale vídá s přáteli a ráda chodí do přírody. „Setkání s paní Janou bylo příjemné a ano, je pravda, že naše povolání je náročné. Ale zároveň i krásné, když pak máte možnost vidět po letech pacienta, kterému jste kdysi mohli pomoci zůstat na tomto světě. To pak stojí za to,“ uzavřel nevšední příběh záchranář Zdeněk Daněk.

VIDEO: Simulované ošetření pacienta s infarktem.

délka: 03:12.43 Video Video se připravuje ... Simulované ošetření pacienta s infarktem TV Blesk Zdeněk Matyáš