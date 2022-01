Když Jakub Szturc loni v září nastoupil ke studiu na „zdrávce“, netušil, že už za měsíc poprvé zachrání někomu život. Paní Anna tehdy vyrážela s rodinou k volbám. Nastupovala do auta, když se náhle bezvládně sesula k zemi. Nedýchala, srdce jí nebilo.

Ženu se snažili oživit sousedé, ale po pár minutách fyzicky nemohli. Naštěstí se vracel domů Jakub Szturc. Hned běžel na pomoc. „Ani na sekundu jsem neváhal, bylo to naprosto automatické. Paní jsem resuscitoval několik minut, než přijela záchranná služba,“ popsal. Oživoval ji čtvrthodinu!

Dokázal to

Seniorka přežila. Jakub Szturc se svěřil jen spolužákovi z lavice, jinak nikdo nic netušil. „Na své pomoci nevidím nic hrdinského. Poskytnout první pomoc, je pro mne priorita. Prostě jsem udělal to, co by měl každý svědomitý člověk,“ řekl skromně Jakub.

Až čtvrt roku nato se o záchraně dozvěděli Jakubovi spolužáci a učitelé. Do školy totiž přišel děkovný dopis od neteře paní Anny. „AGEL Střední zdravotnická škola si jeho činu velmi váží a udělí mu pochvalu,“ uvedla zástupkyně ředitele Karin Delongová.

Neteř: Ještěže tam byl!

Děkovný dopis zaslala vedení školy paní Lída, neteř zachráněné seniorky, která se opět těší dobrému zdraví. „Moje teta je velmi kouzelná a vitální žena a já jsem ráda, že díky pohotovosti Jakuba si může nadále užívat života. Nebýt jeho pomoci, kdoví, jak by to dopadlo. Tímto mu ještě jednou moc děkuji,“ vzkázala pohotovému žákovi.

Jak rychle se učivo prvního ročníku bude hodit přímo v reálné situaci, Jakub Szturc určitě netušil. O to víc si jeho přístupu ve škola váží.

„Vedení školy si cení, že měl odvahu zasáhnout. Zrovna probírané téma neodkladné resuscitace v předmětu první pomoc dokázal převést do praxe. Nestává se často, že taková reálná situace nastane,“ dodala zástupkyně ředitele Karin Delongová.

VIDEO: Jak poskytnout první pomoc.

