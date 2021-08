Rok po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa se v Brně podobně jako v jiných městech konala demonstrace proti okupaci. Irena Sehnalová (tehdy Václavová) byla v Brně na návštěvě příbuzných a rozhodla se protestů aktivně zúčastnit. Demonstraci měli potlačit vojáci, příslušníci SNB a milicionáři, vyzbrojeni pistolemi a samopaly s ostrými náboji.

Dvě vraždy

Proti protestujícím, kteří zbraně neměli, zasáhly ozbrojené složky brutálně – za pomoci obušků, vodních děl, psů a slzného plynu. V centru Brna vypukl zmatek a v několika ulicích vyrostly barikády. Irena Václavová byla zatčena: „Ukázala jsem, že jsou padlí na hlavu, že nikdo jim nic nedělá, a oni míří na vlastní lidi samopalem. Kapitán SNB Pátek vyskočil z náklaďáku a odvedl mě.“

Milicionáři a někteří příslušníci SNB dokonce začali do demonstrantů střílet. Zranili několik lidí a dva dokonce zavraždili – osmadvacetiletého Stanislava Velehracha a o deset let mladší Danuši Muzikářovou. Právě ji pamětnice během zatýkání viděla ležet na zemi s prostřelenou hlavou. „Jak mě vedl, tak jsem viděla, jak tu mladičkou holku zvedají ze země. Nesměli jsme se moc ohlížet,“ svěřila se.

Ani na záchod

Irenu odvedli do přeplněné cely, kde se tísnily desítky lidí. Celou noc byli vyslýcháni a nepustili je ani záchod. „Ptali se, co jsem tam dělala a proč jsem vykřikovala a volala, že jsou blbci. Bylo to v noci, tak jsem jim říkala, že mám doma dvě malé děti a ty nevědí, kde jsem. Řvali na mě jak na psa, co jsem tam dělala,“ vzpomínala Sehnalová. Za účast na brněnské demonstraci byla odsouzena na jeden rok podmíněně.

