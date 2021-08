Štír

Vaše pracovní nasazení je přímo ukázkové, proto očekávejte pozvání do šéfovy kanceláře. Počítejte s pochvalou a dokonce i finanční odměnou. Na začátku týdne to s vámi vypadalo bledě, ale dokázali jste se prosadit. Za to vám patří velké uznání.