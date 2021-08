„Veletržní sezonu otevřou na konci srpna kontraktační výstavy Styl a Kabo, určené obchodníkům. Hned poté, 5. až 8. září, může veřejnost konečně přijít na Národní výstavu hospodářských zvířat, které budou v rámci oblíbených zemědělských veletrhů Amimal Tech,“ řekl mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek.

Poslední veletržní akcí před covidem byl Motosalon, který se uskutečnil v březnu 2020. Pak pandemie v kombinaci s vládními nažízeními největší veletržní areál v Česku uzavřely.

Očkování se přesouvá do Bohunic

Očkování proti covidu se přesune do Fakultní nemocnice Brno, kde budou připravení podat denně dávku až 1500 lidem. „Od září přesuneme očkování do bohunického areálu, do pavilonu P. Můžeme zde lidem podat denně až 1500 dávek,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Kapacita by měla být podle lékařů dostačující. V současnosti se nechají očkovat na brněnském výstavišti zhruba tři tisícovky lidí denně.