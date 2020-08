Za 10 let ve funkci generálního ředitele Veletrhů Brno dostal hluboce zadluženou společnost do zisku. Jiří Kuliš (68) se ale nyní ocitl před výzvou, na kterou je i ten nejschopnější manažer krátký.



„Skončíme rekordní hospodářskou ztrátou v řádu stovek milionů korun a koncem roku nám dojde likvidita. Stále říkám, že i udržovací provoz, a to přes všechna úsporná opatření, stojí desítky milionů korun. Už nyní počítáme s tím, že propustíme 30 procent z 250 stálých zaměstnanců,“ upozornil Kuliš.

Obchoďáky ano, veletrhy ne

Důvodem je to, že se na výstavišti nesmí konat žádné větší akce. Tou zatím poslední byl Motosalon na začátku března, který navíc nepatří mezi ty největší. Výpadek znamenalo hlavně zrušení Mezinárodního strojírenského veletrhu a Techagra. „Jen tyto dva veletrhy nám zajišťovaly celkově 55 procent příjmů,“ vysvětlil ředitel Veletrhů Brno.

Kuliš nemůže pochopit, jak je možné, že zatímco na koupalištích je nyní hlava na hlavě, veletrhy se nesmí konat z důvodu možného přenosu nákazy Covid-19. „Na veletrzích je obdobná situace, jako v nákupních centrech, kde přitom taky neplatí pro návštěvníky žádná omezení,“ zdůraznil ředitel.



Loni dosáhly provozního obratu přes miliardu korun, po započítání tržeb z prodeje podílu v hotelu Holiday Inn a dalších obchodních transakcí byl obrat 1,44 miliardy korun. Společnost vykázala zisk 250 milionů korun.

VIDEO: Když před několika lety natočil Jiří Kuliš akční videoklip, jak těžkou roli vzal na sebe, když se stal generálním ředitelem Veletrhů Brno ještě netušil, že ta skutečná Mission: Impossible nastane až v roce 2020. délka: 01:29.94 Video Generální ředitel brněnského výstaviště akčním hrdinou BVV