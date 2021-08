Nový bazén vznikne v nevyužívaných prostorech při hlavním vstupu do objektu – v místech, kde se dříve nacházel menší školní bazén.

„Výstavbu bazénu považujeme za velice důležitou. V Brně je dlouhodobý nedostatek plaveckých ploch jak pro sportovce, tak pro veřejnost. Nový bazén poslouží také ke školnímu plaveckému výcviku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Tribuna pro 200 lidí

V rámci stavby budou zrekonstruovány vstupní prostory současného bazénu, terasy a přístupová lávka k ulici Sportovní. „Revitalizovány budou přilehlé plochy, chodníky a parkovací místa před bazénem a podél komunikace vedoucí k posilovně. Prostory budou bezbariérové a u nového bazénu bude k dispozici tribuna pro 200 osob,“ řekl první náměstek primátorky Petr Hladík.

délka: 00:13.41 Video Za Lužánkami bude druhý bazén. Markéta Malá

Město Brno získalo na stavbu dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 90 milionů korun. Náklady se budou pohybovat kolem 250 milionů korun.



Vodní pólo i závody

Práce by měly začít už na podzim tohoto roku a dokončeny by měly být zhruba do dvou let. Bazén bude vyhovovat potřebám plaveckých sportů. Měl by být vhodný jak pro závody, tak pro utkání vodního póla.

„Rozměry jsou nastaveny tak, abychom splnili pravidla Mezinárodní plavecké federace,“ vysvětlil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.