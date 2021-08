Nově bude zúžena vozovka ve směru z Valchařské u křižovatky s Provazníkovou. Uzavřená zůstane část Podsednické ulice v ústí do Kulkovy. Na Podsednickou se dostanou řidiči pouze směrem ze Svatoplukovy.

„Omezení se dotkne i městské hromadné dopravy, práce vyloučí provoz tramvají,“ informovala Anna Dudková z brněnského magistrátu.

V platnosti zůstávají i dřívější omezení. Pro individuální automobilovou dopravu je obousměrně neprůjezdná Dukelská třída od křižovatky s Provazníkovou po křížení s Hálkovou a řidiči musí využít objízdné trasy. V Dolnopolní ulici platí zákaz zastavení a zejména v oblasti kolem mostu je provoz zúžen do jednoho pruhu.

Kudy po objížďkách

Cestující MHD se do Maloměřic a Obřan dostanou náhradním autobusem. „Až do ukončení prací, zřejmě do 11. prosince, nepojedou na Tomkovo náměstí tramvaje a provoz autobusů bude omezený. Linka 4 pojede pouze v úseku Náměstí Míru – Vozovna Husovice. Přestup mezi tramvajemi a autobusy náhradní dopravy bude v obou směrech možný v zastávce Mostecká. Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 v trase Mostecká – Tomkovo náměstí – Maloměřický most – Babická," uvedla Dudková.

Pro tramvajovou linku 4 a noční autobusovou linku N94 ve směru do centra je přechodně přesunuta zastávka Tomkovo náměstí přibližně o 70 metrů vpřed do Dukelské ulice před křižovatku s Hálkovou.

Společnost Kordis, která na jižní Moravě koordinuje veřejnou dopravu, doporučuje pro cestování do Maloměřic a Obřan alternativně využívat linku 75 s přestupem na tramvaje na Staré osadě a ve špičkách rovněž linku 57 s přestupem na tramvaje ve Štefánikově čtvrti.

Královu Poli se uleví

Od nového týdne se naopak uleví cestujícím do Králova Pole, v neděli tam po několika měsících skončí oprava křižovatky u Semilassa. Od pondělí se tak linky 1, 6, 30, 41, 43, 44, 53, 71, 84, N90 a N91 vracejí na své pravidelné trasy a bude ukončen provoz náhradní linky x1.