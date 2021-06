Ryby

Víkendové aktivity se ponesou v duchu zvelebování domova a zahrady. Je vám jedno, jaké je počasí, prostě si najdete činnost, která je zapotřebí. Dalo by se říci, že se budete celičký den pohybovat a spálíte nějaké to kilo navíc. A to vám jen prospěje!