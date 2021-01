Tvůrci reagují na frustraci ze zákazu kulturních akcí, ale chtějí zároveň oživit potenciál veřejného místa, kterým denně prochází desítky Brňanů. V plánu je i dialog s majitelem objektu, který by vedl k proměně průchodu v oficiální galerijní prostor. O kulturním využití této lokality uvažoval Adam Smolek více než tři roky.

„Já tudy chodím každej den, takže tady ten potenciál vidím. V podstatě je to skoro jedinej prostor, kde teď může člověk vystavovat. Je těžký si někde v současný době domlouvat výstavu, protože není jasný, jak se bude vyvíjet situace. A tohle je tak trochu na půl cesty,“ vysvětlil počin Smolek.

Galerie přístupná 24 hodin denně

Prostor je pro výtvarný projekt příhodný. Jedná se o veřejný průchod rohovým domem, který je 24 hodin denně přístupný, celou noc osvětlený a relativně čistý. Instalace formátů o průměrné velikosti 160x230 centimetrů ve veřejném prostoru je v současné koronavirové éře unikátem.

„Cílem bylo minimalizovat počet kolemjdoucích, a tím se vyhnout zbytečnému střetu s aktuálními omezeními. Přestože šlo o aktivitu, která do veřejného prostoru zasahuje co nejšetrněji, všem zúčastněným pracovaly nervy na plné obrátky, neboť zde byla reálná možnost, že celá akce bude přerušena zásahem policie,“ svěřili se umělci na sociálních sítích.

Výtvarnice Jaroslava Zavoralová, působící pod oděvní značkou Jako Zjara, která při příležitosti vernisáže uspořádala minimalistickou módní přehlídku ve stylu one-woman show, situaci zpětně komentuje: „Když to teď vidím, tak jsem z toho nadšená. Ale byl to adrenalinovej zážitek teda, zpočátku mi to bylo hodně moc nepříjemný.“

O svá díla se bojí

Fenomén Galerie Průchod je nyní hozenou rukavicí majiteli objektu, nájemníkům i brněnské veřejnosti. Sám Smolek si uvědomuje, že o svoje grafiky může nenávratně přijít, a přesto dobrovolně toto riziko podstoupil.

„Bojím se o to, vypadá to hezky, ale strašně se o to bojím. Chtěl bych, aby fungovalo, že když něco umístíš do veřejnýho prostoru, tak nemusíš mít strach, že to někdo zničí. Je to hodně osobní, nechat ty věci takhle volně,“ přemítá výtvarník, který společně se svými přáteli jednoznačně „rozčísl“ nejen brněnské stojaté vody.

„Nechci zlehčovat současnou situaci, ale myslím si, že bychom neměli zapomínat na věci, které máme rádi a snažit se to dobré nacházet i tam, kde to na první pohled není vidět. Chybí mi společné sdílení, to opravdové, nejen to virtuální. Chtěl bych, aby Galerie Průchod lidem zpříjemnila cestu do práce a umožnila jim vidět i něco krásného, obohatila veřejný prostor podnětem, který rozbíjí monotónní tep města,“ podtrhl počin mladý výtvarník.

VIDEO: Móda Brňanek před 100 lety.

délka: 00:21.32 Video Jak se oblékaly Brňačky před sto lety aneb bez kloboučku ani ránu. Markéta Malá