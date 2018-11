Panna

Velká spousta lidí k vám vzhlíží. Nestyďte se za to! Můžete být rádi, že za vámi chodí pro rady jak pracovní, tak pro ty vztahové. Váš partner to tak nevnímá, pokuste se mu to lépe vysvětlit. Jste úspěšný a inspirativní člověk. Buďte na sebe hrdí.