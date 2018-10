Plastiku si aktuálně prohlédnou v Praze návštěvníci festivalu Designblok, poté se červený Masaryk vrátí domů. „Na jaře 2019 se stane součástí výstavy v Místodržitelském paláci, jež připomene 100 let od založení Masarykovy univerzity,“ uvedla mluvčí brněnského muzea umění Michaela Paučo. Moravská galerie zároveň zvažuje trvalé umístění červené plastiky.

Masaryk vážně nevážně

Velčovský avizoval, že nechce být autorem dalšího z mnoha tradičních Masarykových pomníků. Svou plastiku proto zamýšlel jako "prolézací sochu", živý objekt. „Můžete si mu sednout na rameno a vyzpovídat se do ouška, hrát si v něm, nebo si pod ním udělat piknik. Můžete na něm skotačit a hlavně o něm můžete přemýšlet. Snažil jsem se, aby se pozorovatel stal symbolicky fyzickou součástí příběhu TGM, protože tak to je i ve skutečnosti, jenom na to často zapomínáme," nechal se slyšet originální umělec.

Velčovský: Půl roku práce

Velčovského zájem Brna potěšil, na soše pracoval podle svých slov půl roku. Původní představy, že by se Masaryk objevil na veřejném místě, ale nechtěl příliš rozvádět.

„Jsem ale jen autor, nepatří mi. Určitě náleží do veřejného prostoru, na druhou stranu je to prolézačka. Takže by každý, kdo se na ni odváží, měl zvážit své schopnosti. Navíc není certifikovaná pro děti, to by měl také někdo ošetřit,“ řekl v létě Blesku po prezentaci díla na výstavišti.

Fotogalerie 8 fotografií Originální TGM coby prolézačka designéra Maxima Velčovského na festivalu RE:PUBLIKA. Moravská galerie v Brně potvrdila, že sochu získala do svých sbírek. Autor: Zdeněk Matyáš

Vlastníkem Masaryka je agentura Profil Media, která pořádá v Česku mimo jiné festival Designblok, největší výběrovou přehlídku designu a módy ve střední Evropě.podotkl ředitel Moravské galerie Jan Press.