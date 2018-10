Oslavy stovky v Brně: Cestování časem, písničky Hugo Haase i kult tatíčka Masaryka

Dobové historické atrakce čekají na návštěvníky oslav v Denisových sadech. Oko potěší přehlídka historické módy a uchu zalahodí promenáda koncertujícího C. K. dechového orchestru. Obrázek na památku vám vytvoří v dobovém fotosalonu. „Na počkání lze získat historickou fotografii k nerozeznání od skutečné 100 let staré fotky, včetně původní technologií zlatého hlubotisku vyrobených fotokartiček ,“ láká organizátor Dan Urbánek. Herci brněnských divadel obrazně svrhnou mocnářství 28. října mezi jedenáctou a šestnáctou hodinou. Každý účastník v dobovém oděvu obdrží dárek.

3. Koncert na oslavu 100 let založení republiky

V brněnském Sono centru se 28. října 2018 bude cestovat časem. Odpoledne a večer se zde na oslavu 100 let založení Československé republiky koná velký koncert, na kterém vystoupí hudebníci spojení s Brnem. „Každý účinkující představuje určité časové období a žánr. Vystoupení kapely Django Jet, která hraje swing, nás přemístí do 30. a 40. let minulého století. Kapela Synkopy 61 nás zase pomyslně přesune do 60. a 70. let, kdy tato bigbítová formace patřila ke špičce naší populární hudby,“ vysvětluje téma posunu času PR Kateřina Červinková. Koncert začíná od 16. hodiny.