Rak

Nevěřte hned všemu, co uslyšíte, jinak se vám z toho zamotá hlava. Soustřeďte se výhradně na svou práci, ať se zase nedostanete do nějaké šlamastiky. Je to jednoduché, prostě se nad všechny a všechno povzneste. Budete mít svatý klid.