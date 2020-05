Smutek vystřídala naděje. Kytaristovi a manažerovi brněnské punkové kapely Mucha Petru Zavadilovi požár zdevastoval v poslední dubnovou noc byt, shořely hudební nástroje, archiv, vybavení ministudia. S rodinou se musel uchýlit do náhradního bydlení, škoda se pohybuje kolem jednoho milionu korun. Parťáci z kapely ale kolegu nenechali ve štychu a okamžitě vyhlásili sbírku. Sám Petr nevěřil vlastním očím, jen do nedělního večera naposílalo takřka 800 dárců z řad fanoušků neskutečného půl milionu korun!

„Vážně nemám slov. Všem děkuji, je to neuvěřitelná vzpruha," řekl Blesk.cz hudebník. V nesnadných dnech po těžké ráně pomohla s péčí o jeho děti švagrová. S manželkou mezitím sehnali náhradní ubytování a řeší rekonstrukci poničeného obydlí.

„Půjde o kompletní rekonstrukci, sbírka nám výrazně pomůže. Pojistka totiž pokryje část škody," svěřil se Petr, známý mimo jiné i působením v jiné kultovní kapele Ty Syčáci.

Neštěstí se stalo 30. dubna v době, kdy měla Mucha po nedobrovolné pauze zaviněné koronavirem a vládními omezení konečně koncert. V pražském klubu Modrá vopice vystoupila v rámci streamovaného koncertu. To Petr ještě netušil, jaká zpráva ho krátce po koncertu zastihne.

„Pak si jednou jedete s kapelou na otočku zastreamovat do Modrý Vopice a 10 minut za Prahou, na zpáteční cestě domů, zjistíte, že vám hoří pokoj. Ten pokoj, kde jsou všechny kytary pečlivě zavěšeny na svých hácích, i ta nejkrásnější na světě, stejně jako hammondy, klávesy, elektronický bicí, počítač, krabice se stovkami CD Muchy a Ty Syčáci, účetnictví... celou cestu myslíš na to, co všechno právě lehá popelem,“ svěřil vše Petr také na sociálních sítích.

26 evakuovaných sousedů

Kvůli zásahu museli hasiči ze dvou domů na Helfertově ulici evakuovat 26 obyvatel, dvě osoby vyvedli ven v maskách. Požár dostali pod kontrolu po půl hodině, lidé se poté mohli vrátit do svých domovů.

Sbírka pro kamaráda

Parťáci z kapely neváhali ani vteřinu a vyhlásili pro svého kolegu sbírku. „Petr je muzikant tělem i duší a s ohledem na současná vládní opatření má bohužel velice ztížené podmínky pro uživení vlastní rodiny. Studio, které je součástí jejich bytu a které požár postihl nejvíce, budoval Petr celý svůj život, měl tam kousky, které už nesežene, banku zvuků, léta práce," vzkázala kapela fanouškům.

„Máte-li rádi muziku, kterou Petr spoluvytváří s Muchou, s kapelou Ty Syčáci a v dalších hudebních formacích, pomozte mu, aby měl zase možnost hudebně tvořit. Peníze tudíž rodině Zavadilů pomohou s rekonstrukcí, neboť náklady daleko přesahují výši pojistky,“ dodali kamarádi.

Během deseti dnů po nepříjemné události se příznivci kapely zachovali neskutečně. Sbírka nadále probíhá, pomoci Petrovi Zavadilovi v těžké životní situaci lze ZDE

Kdo je Mucha

Česká punková kapela založená v roce 2012 kolem písničkářky Nikoly Muchové. Zatím vydala čtyři studiová alba. Písně Nikoly Muchové, která byla zpočátku přezdívána „Záviš v sukni“, se v první řadě vyznačují pro zpěvačku velmi kontroverzními texty – těmi například vyjadřuje svoje myšlenky na téma marnosti a ženské existence a otevřeně vypráví o svých zkušenostech s muži.

Patrně nejznámější skladbou, která kapelu proslavila, je Ježíš. Píseň a její klip, ve kterém účinkuje i herec Marek Daniel, odkazují na náboženský fanatismus a parodují video s názvem „Boží království vaří“. Hudebně je Mucha charakteristická tvrdou kytarou a nezaměnitelným hlasovým projevem autorky.