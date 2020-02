Před šesti lety se potápěl v Chorvatsku do přibližně osmimetrové hloubky. „Dole na dně jsem viděl hřebenatky svatojakubské. Byl jsem tehdy trochu nachlazený a neuvědomoval jsem si, jaký to může být problém,“ zavzpomínal na následující drama, které způsobil prasklý bubínek.



Našel i unikáty

„Najednou mi vyletěl z ucha vzduch. Vůbec to nebolelo, ale měl jsem narušené centrum rovnováhy.Nakonec se mi podařilo dostat k bójce a pak už to nějak šlo,“ doplnil.

Za dvacet let potápění sesbíral už přibližně 250 druhů mušlí, lastur či ulit. Dokonce ve své sbírce má i deset světových rekordů. „Tedy v době, kdy jsem to naposledy kontroloval, to světové rekordy byly, mění se to ale někdy každým dnem,“ vysvětlil.



délka: 00:44.07 Video Michal Weinberger z Brna má doma zřejmě největší sbírku středomořských mušlí v České republice. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Weinberger se vymyká běžným sběratelům tím, že mušle nekupuje. „Pokud bych si ji nevylovil sám, nepřinášelo by mi to tu radost. Navíc mne velmi baví proces čištění. Je to taková restaurátorská práce. Pokud se ale někdo nechce či nemůže potápět, může si mušle samozřejmě koupit. Jen se musí připravit na to, že pokud chce opravdu cenné kousky, mohou někdy stát až stovky tisíc korun,“ upřesnil.



Moře nemáme, klub ano

Přestože Česká republika nemá moře, existuje zde Český klub sběratelů lastur, který má přibližně 250 členů. Čtyřikrát ročně organizuje v Praze burzu a jednu dokonce i mezinárodní. Truchlit ovšem nemusí ani zájemci z Moravy.



„Obdobná výstava se uskuteční v ZŠ Zemědělská v brněnských Černých Polích v sobotu 7. března od 9 do 12 hodin. Nebudou tam jen mušle, ale napříkald i krabi. Může přijít kdokoliv, bude nás tam víc a rádi každému poradíme,“ ujistil Weinberger.