Přístroj, který se spouštěl v Chalupářích kopancem nebo bouchnutím ruky do skříně, provází kus života po Evropě vyhlášeného opraváře a intonéra varhan. „Ve čtrnácti letech, to už jsem se zajímal o varhany, flašinety, polyphony a jiné hudební automaty, stál orchestrion ve stodole u chalupy naší rodiny. V jakžtakž provozuschopném stavu jsem jej vlastně udržoval jen já,“ popisuje Zdeněk Hromádka.

„Jenomže tehdy byly velmi v kurzu u nás nově rozvíjející se sporty jako windsurfing a létání na rogale. Právě po tom rogalu jsem velmi toužil a chyběly mi ale ještě nějaké peníze.“

Orchestrion vyměnil za rogalo

Šetřil si peníze, jak to šlo, a nakonec se rozhodl, bez vědomí rodičů, orchestrion prodat, aby si mohl vysněné rogalo koupit. „Orchestrion se tak dostal do rukou jednoho člověka, snad to byl sběratel, který jej pak patrně poskytl jako rekvizitu k natáčení seriálu Chalupáři,“ popisuje Zdeněk Hromádka.

To však nebyl poslední okamžik, kdy vyhlášený nástroj zůstal mimo jeho šikovné ruce. Od krátce trvajícího dobrodružství ve vzduchu s rogalem se brzy vrátil zpět ke své hudební vášni.

Po pár desítkách let, to už byl zkušeným intonérem varhan a restaurátorem různých hracích strojů, si náhodou všiml inzerátu, že někdo v jižních Čechách nabízí k prodeji orchestrion.

„Poznal jsem ho podle fotografií na první pohled,“ říká Hromádka. „I když měl již přetřenou skříň. Na mechaniku však téměř čtyřicet let zřejmě nikdo nesáhl.“

Renovace vrátila stroj do původní podoby

Nezaváhal a orchestrion za nemalé peníze koupil a pustil se do náročné renovace. Nyní už stroj ze seriálu opět vypadá, jako by opustil brány pražské továrny, ve které ho na začátku dvacátého století vyrobili. Jen už se do něj nemusí kopat nebo bouchat. Ke spuštění stačí vhodit do mincovníku patřičnou minci.

Také průhledná skla ve dvířkách jsou nahrazena původními vitrážemi. A stroj má dva válce, na každém je devět písniček.

Na výrobu nedostal licenci

„Orchestrion vyrobili v podniku pražského obchodníka Augustina Obalila z Prahy VII někdy okolo roku 1910. Obalil však nakonec nedostal od soudu na tovární činnost licenci, a tak podnik musel v roce 1914 zavřít,“ popisuje Zdeněk Hromádka. „Nicméně orchestrion už byl na světě. Těch Obalilových se u nás mnoho nedochovalo. Jeden je v Praze U Kalicha, další ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.“

Stroj by mohl časem hrát i veřejnosti

Orchestrion teď dělá svému majiteli stejnou radost, jako by byl úplně nový. Ostatně stejně tak i vypadá… Stejně jako před více než čtyřiceti lety se z něj line pochodová píseň Kolíne, Kolíne, kterou za jeho doprovodu v seriálu hráli pánové Císař a Huml na flétnu a violu.

Jaký bude další osud slavného orchestrionu? Rýsuje se jeho umístění do Národního kulturního památníku Františka Palackého v jeho rodném domku v Hodslavicích.

„Zde snad skončí jeho více než stoleté putování a bude nadále živě rozdávat radost dospělým i dětem, stejně jako ji rozdává rok co rok na televizních obrazovkách,“ dodává Zdeněk Hromádka.

Co je orchestrion?

Mechanický hrací stroj, který napodobuje orchestr, nebo alespoň několik hudebních nástrojů. Hudba je zaznamenávána na dřevěných válcích s ocelovými hřebíky. Mechanizmus uvádí do pohybu závaží.

VIDEO: Jiří Schmitzer: Do Chalupářů si ho dohodil táta Sovák!