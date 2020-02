Rak

Vztah s drahou polovičkou je na bodu mrazu a vy jste z toho nešťastní. Nevíte, co se honí miláčkovi hlavou, a to vás trápí. Uvědomte si, že ani on nemá vždy dobré dny a řeší svoje problémy. Nechte ho v klidu, však on se vám určitě svěří.