Brněnský rodák Tomáš Graumann (88) vděčí za svůj život odvážnému plánu anglického makléře Nicholase Wintona († 106). Ten v roce 1939 zorganizoval transporty 669 židovských dětí z protektorátu Čechy a Morava do bezpečí v Anglii. A byl mezi nimi i tehdy osmiletý Tomáš. Nyní oba mají nově pamětní desku v Králově Poli.

Pamětní deska v podobě keramické mozaiky na Graumannově rodném domě v Brně - Králově Poli zachycuje Wintona s dítětem v náručí a Tomáše Graumanna už v pokročilém věku coby misionáře. To si přála jeho maminka.

„Uvedla to ve své závěti před odchodem do koncentračního tábora. Tomáš její přání splnil. Pobýval řadu let na Filipínách, věnoval se osvětové činnosti, pracoval ve zdravotnictví,“ řekla Lenka Veselá z neziskové organizace Orok, která podporuje židovskou kulturu v Brně.

Tomáš se sice narodil do židovské rodiny, rodiče ale víru nepraktikovali. Po válce se pro něj stalo osudové setkání s evangelickým knězem, který ho obrátil na křesťanskou víru, a tu jako misionář šířil dál.

Bratr Tony už odjet nestihl

Tomášova maminka Františka chtěla své dva syny, Tomáše a Tonyho, odeslat na popud příbuzných z Rakouska, kteří osobně poznali nebezpečí nacismu po roce 1938, do bezpečí. Do posledního transportu v srpnu 1939 se ale dostal jen Tomáš.

„Tony bohužel onemocněl, měl jet hned dalším vlakem 1. září. Jenže vypukla válka a hranice zůstaly uzavřené. Tomášova maminka, mladší bratr, otčím a celá široká rodina pak zahynuli v koncentračním táboře,“ upozornila Veselá.

Smutnou zprávu mu řekli na táboře

„O tom, že rodina skončila v terezínském ghettu a poté ve vyhlazovacím táboře v polském Sobiboru, jsem se dozvěděl na školním táboře. Byl to šok. Po celou dobu trvání války jsem čekal, až bude Hitler pryč a všechno bude krásné tak jako dřív,“ svěřil se později Graumann ve svých vzpomínkách o tom, jak poznal krutou pravdu o osudu své rodiny.

Tomáš žil poté ve Skotsku, stal se křesťanským misionářem a působil na Filipínách. Zde se i oženil a s manželkou Caroline odjeli do jejích rodných Spojených států. „Adoptovali dvě děti, další dvě se jim narodily,“ popsala Veselá podivuhodný příběh Tomáše Graumanna.

Ten se do České republiky po roce 1989 i v pokročilém věku vracel, aby v přednáškách žákům a studentům popsal, co to byl holokaust. Kvůli zdravotním problémům své ženy ale od roku 2016 zůstává trvale v USA. „Má z odhalení pamětní desky radost, o tom nepochybujte. Jsme v čilé korespondenci,“ uvedla Veselá.

Kdo byl Nicholas Winton

Nicholas George Winton († 106) byl britský makléř a humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.

První dětský transport z Prahy vypravil 14. března 1939 s pouhými 20 dětmi. Nejpočetnější byly transporty v červnu, každým odjelo 100 až 200 dětí. Často se jednalo o děti židovských uprchlíků z Německa a anektovaného Rakouska, kteří před mnichovskou dohodou hledali azyl v Československu

Poslední úspěšný dětský transport odjel 2. srpna 1939, kdy celkový počet zachráněných dětí dosáhl 669. Úplně poslední vlak s 250 dětmi byl vypraven 1. září 1939, nacisté jej zastavili a poslali zpět, protože ve stejný den vypukla druhá světová válka.