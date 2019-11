Zážitek prohlédnout si pestrobarevný průvod, uprostřed s císařem na bílém koni, si nenechaly ujít stovky Brňanů a návštěvníků města. Cestu Napoleonovi razili davem policisté a strážníci, centrálním náměstím Svobody totiž nadále jezdily tramvaje.

„V nočním Brně, k tomu bubnování a hrdý Napoleon na koni, to je podívaná, kterou si nikdy nenechám ujít,“ svěřila se Brňanka Petra Možná.

Role Napoleona se ujal Belgičan

Císařova družina vtáhla před 18. hodinou na nádvoří Nové radnice. Zazněly fanfáry a řízné povely ve francoužstině. Uprostřed schodišti pak převzal císař, jehož role se ujal Belgičan Stephane Boving, od primátorky Markéty Vaňkové za volání Vive Napoleon a Vive la France klíč od města. Program vyvrcholil jeho odjezdem ke katedrále svatého Petra a Pavla a motlitbou za oběti válek.

Podle historických záznamů vtáhli Francouzi do Brna 19. listopadu 1805 za situace, kdy z tehdejší vrchnosti vzal kde kdo nohy na ramena. Odtáhla i posádka na hradě Špilberku.

Na následující den 20. listopadu ohlásili Francouzi slavnostní příjezd Napoleona. Císař oděný v šedém plášti a s jednoduchým dvourohým kloboukem do města dorazil v doprovodu své gardy kolem 13. hodiny.

délka: 01:06 Video Napoleon ovládl opět Brno: Císař triumfálně převzal klíče od města TV Blesk Zdeněk Matyáš

Císař lákal protivníky do okolí města

Napoleon zvolil Brno záměrně, chtěl rusko-rakouské spojence vylákat do mírně zvlněného terénu mezi Brnem a Slavkovem. Počínaje 21. listopadem vyjížděl se svým doprovodem z města denně do těch míst a svým generálům bedlivě kladl na srdce: „Prohlédněte si důkladně tento terén. Bude to bojiště. Budete tu muset sehrát svoji úlohu.“

O necelé dva týdny později svedl v okolí Slavkova jednu ze svých nejslavnějších bitev. Letošní rekonstrukce jedné z epizod krvavého střetu se odehraje v sobotu 30.listopadu u Tvarožné.