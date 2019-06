Brno má už zase o čem mluvit! Nad ránem se dvě postavy s kapucemi na hlavách přikradly k čerstvě vysazeným stromkům na Dominikánském náměstí v centru Brna. Přímo před Novou radnicí, kde sídlí primátorka. Nešlo o ničitele, jak by každý předpokládal. Tajemné bytosti naopak něžně obalily kmeny stromků ručně háčkovanými dečkami!

Protože však „incident“ proběhl pod kamerami a navíc na linku 156 zavolal „bdělý“ Brňan s tím, že výrostci ničí veřejnou zeleň, museli na místo vyrazit strážníci. Z údajných ničitelů se vyklubaly dvě dámy středního věku, které na stromky umístily pletené dečky. Zeleň vše přežila bez úhony, celá záležitost skončila s úsměvem a domluvou.

délka: 00:39 Video 360p REKLAMA Dámy obalily stromky před magistrátem, pletací guerilla se k činu zatím nepřihlásila Městská policie Brno

V podezření je pletací guerilla

Mnohým Brňanům i tak vrtá hlavou, co to mělo znamenat a kdo má v celé akci prsty? Stopy směřují ke skupině, která si říká Úžaslé. Na sociální sítích se prezentují jako guerilla vyznávající tzv. partyzánské oplétání. K poslední akci před Novou radnicí se ale zatím nepřihlásila.

Ander: Další důkaz kreativního Brna

Originální starost o stromky i tak vzbudila vlnu sympatií. „Pokud stromům neubližují, pak mi to určitě nevadí, tyto aktivity ve veřejném prostoru dělají město zajímavé a živé. Je to kreativní umění. I když pořádně zateplit by v Brně potřebovaly spíš budovy, než stromy,“ reagoval třeba bývalý náměstek primátora Martin Ander (Strana zelených).

Pletací guerilla přitom už v minulých letech v Brně několikrát udeřila. Třeba v únoru 2016, kdy pomník prezidenta Masaryka před lékařskou fakultou zkrášlily dečky s nápisy Žasnu a Padnu. Háčkované výzdobě neunikl ani slavný růžový tank vystavený na Komenského náměstí.

Kde „udeří“ příště?

Na kontroverzním orloji na náměstí Svobody se pro změnu objevil pletený výtvor s textem Čas není, hlupáčku. Každý další čin guerilly, která si úzkostlivě hlídá anonymitu, vyvolává ohlas. Kladný i negativní. „Ty holky toho musí mít hodně. Už je vidím, jak nestíhají štrikovat,“ zní jedna z reakcí na sociálních sítích.

„Kde zaútočí příště? Před jejich dečkami si nemůže být nikdo jistý,“ reagoval s nadhledem další.