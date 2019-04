Simultánní přepisy pro osoby se sluchovým postižením, canisterapie nebo zvedací zařízení pro imobilní pacienty, to je jen zlomek projektů, které si rozdělily 448 tisíc korun z grantového programu. Na jižní Moravě uspěl projekt dětského hospicu Dům pro Julii.

Do pátého ročníku programu Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco se přihlásilo 536 organizací. V rámci Česka se absolutním vítězem stala organizace SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené v Praze 5.

Na jižní Moravě pak zvítězil projekt dětského hospice Dům pro Julii, který vznikl na základě příběhu sedmiměsíčního děvčátka, které zemřelo před 10 lety po ataku pneumokokové meningitidy. Šek na 30 tisíc korun převzala ředitelka projektu Radka Vernerová.

„Je to pro nás úžasná podpora a potvrzení, že jdeme správným směrem. Zároveň je to podpora připravované naši terénní odlehčovací službu. Dokud dům nebude stát, budou pečovatelky, připravené pro projekt, chodit pomáhat s péčí do domácího prostředí dětí a jejich rodin," zdůraznila Vernerová.

Reprezentanti projektu Dům pro Julii už předložili projektový záměr a model zařízení, schyluje se k registraci terénní odlehčovací služby. „Zatím se nám podařilo od dárců shromáždit dva miliony korun, kdy část šetříme na stavbu a na provozní náklady pečovatelek v domácí péči," dodala ředitelka projektu.

Dům pro Julii by měl podle plánů vzniknout v části areálu brněnské Kociánky.