K hudbě byli všichni tři bratři vedeni už od dětství. „Od mala jsme byli oběma rodiči povzbuzováni ke hře na všelijaké nástroje, chodili jsme do zušky,“ usmívá se prostřední bratr Alexis, kterému bude v prosinci 24 let.

Kapela Moras sbírá úspěchy

Skupina má za sebou řadu úspěchů. V dubnu letošního roku vystupoval v Brně jeden z nejpopulárnějších řeckých zpěváků současnosti Alkinoa Ioannidis. Pozval si právě kapelu Moras, aby zahrála na jeho koncertě.

Nejstarší z bratrů, osmadvacetiletý Jannis v roce 2016 zvítězil v jihomoravském kole prestižního soutěžního hudebního festivalu Porta. „Bratr je autorem našich textů a hudby. Kromě Čech koncertoval už také v Řecku,“ říká hudebník.

Video Kapela Moras na jednom ze svých vystoupení. Markéta Malá

Aktuální změny v sestavě

Do června tohoto roku s kapelou zpívaly ještě dvě dívky – Ivana Oulehlová a Zuzana Mitrengová. „Pro nás pro bratry hudba rovná se život, pro holky to je jedna z životních činností, a přece jen my tři jsme rodina,“ vysvětluje Alexis změny v sestavě.

Úplné začátky kapely jsou spojeny i s jiným členem rodiny – tatínkem bratrů Trifonem Morasem. „Nejdříve jsme hráli s tátou v jiné kapele tradičnější muziku, pak jsme vytvořili naši skupinu s modernější hudbou,“ říká Alexis.

Rodina pochází ze severu Řecka

Alexis se cítí být napůl Čechem a napůl Řekem. „Vzhledově je to na nás všech třech vidět, že máme řecké geny. Pořád nám to někdo říká. Já mám řecký temperament, ale životní přístup klidnější, středoevropský,“ usmívá se.

Rodina pochází z řecké oblasti, která se nazývá Makedonie. „Všichni tři bratři jsme se narodili v Brně, i naši rodiče. Byli to prarodiče, kdo přišel na Moravu, konkrétně ze severu Řecka, kvůli občanské válce. A už zůstali,“ vysvětluje Alex.

Do Řecka každým rokem

Do Řecka se rodina vypraví každým rokem. „Necestujeme vždy za příbuznými, protože i oni jezdí za námi do Brna,“ říká muzikant.

Oceňují Brňané kromě řeckého jídla také i řeckou kulturu? „Obecně Češi, nejen Brňané, naši hudbu oceňují. I když slovům asi často ani nerozumí. Starší bratr Jannis se ale význam písní snaží na koncertech přiblížit,“ tvrdí Alexis.

Věnovat se hudbě je životní sen a cíl

Bratři by se rádi hudbě věnovali na plný úvazek. „Máme ještě jiná povolání, bohužel. Věnovat se hudbě je náš životní sen a cíl. Já dělám v kavárně, Jannis v kavárně a pražírně a mladší brácha v administrativě,“ dodává zpěvák a kytarista.