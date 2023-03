Býk

Milí Býci, vaše srdce patří nové lásce, s níž jste šťastní. Jen mějte na paměti, že jí musíte plně důvěřovat, jinak se vaše cesty rozejdou. Pokud čerstvou známost z něčeho podezíráte, tak si to vyžeňte z hlavy. Jinak by to pro vás nedopadlo dobře.