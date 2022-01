Ačkoli druhák nemá s matematikou problémy a před pětkou ze slovní úlohy měl podle rodičů už 23 jedniček, tentokrát v očích své učitelky neuspěl. Doma tak smutně hlásil: „Tati, bohužel asi nejsem po tobě, ty matematiku umíš".

Podle Jindry Plamitzerové ze společnosti Scio, která dříve sama pracovala jako učitelka a ředitelka základní školy, je hodnocení paní učitelky ryze formální a pro žáka ve výsledku opravdu poškozující. Plamitzerová pro Blesk.cz popsala, jak školák při řešení slovní úlohy postupoval.

Samostatné matematické myšlení

„Žák úkol viditelně splnil – slovní odpověď s výsledkem je správná a také na výpočet lze nahlížet jako na správné řešení. Ze žákova zápisu usuzuji, že žák samostatně sečetl objekty, které podle zadání zaznamenal na prvním řádku, čímž došel automaticky (v hlavě) k výsledku 57. Na dalším řádku, určeném pro výpočet, si již jen ověřil správnost svého výsledku. Za mne jednička a ocenění za samostatné matematické myšlení,“ vysvětluje odbornice.

Problémem celé věci je podle expertky fakt, že narážíme na učitele, kteří se při svém hodnocení stále zaměřují hlavně na formální stránku a automatizaci myšlenkových postupů, aniž by se snažili originální myšlení žáků pochopit, ocenit, podpořit nebo rozvíjet. „Tím žáky s kreativním myšlením či žáky nadané – ale nejen je – odrazují a demotivují, o důsledcích necitlivého a často nesrozumitelného červeného škrtání na sebevědomí a motivaci všech dětí ani nemluvě,“ domnívá se Plamitzerová.

Chybí motivace

Jednoduché řešení přitom podle expertky nabízí slovní hodnocení. To by v tomto případě mohlo znít například následujícím způsobem: „Úlohu jsi pochopil, znázornil i vypočítal správně. Příklad, kterým jsi popsal danou situaci, by se lépe hodil k jinak formulované otázce. Zkus vymyslet různé otázky, které by se o dětech a kaštanech z dané úlohy daly vymyslet a vypočítat,“ radí metodička společnosti Scio.

Napsat takové dvě tři věty podle ní samozřejmě zabere o trochu víc času, než ve zlomku vteřiny vynést jednoduchý ortel v podobě známky. „Pokud ale cílem vzdělávání nemá být výchova demotivovaných a ze školy frustrovaných žáků, pak se tato drobná časová investice ze strany pedagoga bohatě vyplatí,“ dodává Plamitzerová.

Blesk.cz k hodnocení oslovil také učitelku prvního stupně základní školy v Praze Markétu Zelenou, podle které v tomto případě opravdu není co řešit. „Úlohu měl žák vypočítanou správně a paní učitelka mu stejně dala 5. I kdyby měl některé části z toho nesprávně, úloha má více částí a podle mého názoru by se k tomu mělo vždy přihlížet, pokud je nutné ji známkovat.

Tedy 1/3 známky za znázornění, 1/3 za výpočet, 1/3 za odpověď. „I kdyby se tedy paní učitelce nezdála jedna z částí, určitě není možné za to strhnout vše a dát 5,“ vysvětluje pedagožka s dodatkem, že ve druhé třídě je pětka navíc kriticky demotivační.

délka: 02:15.64 Video Prázdniny v roce 2022: Kdy čekají vaše děti? Videohub