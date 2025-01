Jak v novém roce konečně zhubnout? 7 tipů šéfa českých obezitologů

1. Hýbejte se

Pravidelná fyzická aktivita má zásadní vliv na zdraví těla i mysli. Nemusí jít přitom hned o intenzivní trénink. „Ze začátku doporučuji, aby lidé více chodili. Pokud člověk jezdí do práce autem, může zkusit městskou dopravu. Vystoupí o zastávku dříve a zbytek cesty dojde pěšky. Nebo místo výtahu použije schody. Jsou to drobnosti, které ale udělají hodně. Postupně lze navázat intenzivnějším cvičením – například jízdou na kole, během, posilováním či plaváním. Vždy by to ale měla být aktivita, která člověka neobtěžuje, aby u ní vydržel dlouhodobě,“ popisuje prof. Martin Haluzík.

Zařazení pravidelného pohybu zlepší náladu, podpoří kardiovaskulární zdraví a posílí svaly i kosti. Zapomínat by na něj proto neměly ani starší ročníky. „Čím jsme starší, tím větší máme tendenci ztrácet svalovou hmotu. Posilování tak doporučuji lidem v každém věku,“ dodává odborník.