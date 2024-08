Lev

V polovině pracovního týdnu pocítíte únavu a zatoužíte po relaxu. I když se to nebude všem členům rodiny líbit, nakonec to pochopí. Přeci jen jste profesně aktivní a podáváte skvělé výkony. I vy si zasloužíte aspoň někdy odpočinek. Nestyďte se za to.