Podle naší největší pojišťovny VZP na pravidelné preventivní prohlídky nedorazilo 227 tisíc lidí. „To může znamenat velmi vážný problém, protože pozdní odhalení nemoci může mít pro nemocného velmi vážné následky a někdy znamená i smrt,“ vysvětluje Zdeněk Kabátek, ředitel VZP a dodává: „Je tedy otázkou, kolik nádorů zůstalo dosud neodhaleno. Proto chceme prevenci posílit a zpřístupnit onkologickou péči pro všechny v komplexních onkologických centrech.“

Rakovině podlehne v Česku každý rok 27 tisíc lidí, u zhruba 87 tisíc ročně lékaři nádor odhalí.

Čas je náš nepřítel

„Máme mnoho nových léčebných metod, péče o onkologické pacienty je u nás na špičkové úrovni, srovnatelná se západní Evropou,“ tvrdí naše přední onkoložka doc. Jana Prausová a pochvaluje si: „Předností je, že prevence i péče je plně hrazena pojišťovnami, což jinde ve světě běžné není. A lidé by preventivní vyšetření, na která mají nárok, měli využívat. Protože odhalení nádoru v raném stádiu dává velkou šanci na uzdravení. Pro nás onkology je totiž čas nepřítel.“

Nejcennější, co máme

Docentka Prausová nabádá k tomu, aby lidé nepodceňovali varovné signály organismu. „Jste majiteli těla a to je to nejcennější, co máte. Měli byste ho detailně znát a každý varovný signál by vás měl znepokojit a dovést vás do ordinace vašeho praktika,“ radí onkoložka.

Novinky ve screeningu

Prevence rakoviny děložního hrdla

Každý rok by ženy měly chodit na screening karcinomu děložního hrdla, který se provádí stěrem z děložního čípku. Nově se ženám ve věku 35 a 45 let dělá i takzvaný HPV DNA test, který by měl být přesnější a hradí ho pojišťovny. Provedení tohoto testu společně s cytologií ve 35 a ve 45 letech umožňuje dlouhodobé vyloučení rizika onemocnění, případně odhalení nádoru v časném stádiu.

Odhalení nádorů plic

Od letošního ledna je spuštěn program časného záchytu karcinomu plic. Vyšetřit se mohou nechat kuřáci (současní či bývalí), kteří kouří nebo kouřili 20 cigaret denně po dobu 20 let a jsou ve věku 55–74 let. Poslat pacienta na CT vyšetření může praktický lékař nebo pneumolog.

Počty onkologicky nemocných klientů VZP

Jaké nádory jsou nejčastější? Nejvíc lidí onemocní rakovinou kůže, následuje rakovina prsu u žen, u obou pohlaví se hodně marodí i s karcinomy trávicí soustavy. Častá jsou i onkologická onemocnění pohlavních orgánů (dělohy, vaječníků, prostaty) a močového systému. Muži častěji onemocní rakovinou plic.

Centrální nervová soustava a oči: 4 741

Hlava a krk: 6 867

Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí: 9 926

Kůže: 66 801

Plíce a dýchací ústrojí: 15 543

Prsa: 55 024

Mízní, krvetvorná a příbuzná tkáň: 25 873

Trávicí ústrojí: 43 336

Močové ústrojí: 31 132

Pohlavní orgány: muži: 49 317, ženy: 19 076

Kosti a kloubní chrupavky: 1 508

Ostatní: 15 692

