Antibiotika přestávají účinkovat: 4 nebezpečné mýty, kterým Češi stále věří!

Blíženci

Do nového pracovního týdne vstupujete prapodivně a vůbec se vám nedaří. Už v pondělí víte, že to nebude stát vůbec za nic. Hvězdy vám nepřejí, ale to neznamená, že nemáte šanci na malý úspěch. Zatněte zuby a nechte se unášet libými tóny léta.