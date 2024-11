Každá místnost v domácnosti má svoje slabá místa. Přetápění nevyužívaných prostor, zastaralé osvětlení nebo plýtvání v kuchyni či koupelně. Je toho tolik, že dohromady dokážete ušetřit značné peníze i v zatepleném domě plném úsporných spotřebičů.

Vyberte ty nejúspornější

Dvacet let stará lednice třídy A může spotřebovávat elektřinu za 320 korun měsíčně. Rok stará lednice označená stejnou třídou jen 75 korun měsíčně. To, co bylo dříve špičkou úspornosti, dnes již nevyhovuje. Platí to téměř o všech spotřebičích, především o těch v kuchyni a koupelně, ale i o televizích a počítačích. Notebooky jsou zhruba pětkrát úspornější než počítače.

Elektroniku vypínejte

Počítače, monitory, zvukové a hifi soupravy vypínejte, když je nevyužíváte. Pokud je jen uvedete do režimu spánku, budou část energie spotřebovávat úplně zbytečně. Třeba počítače v režimu spánku spotřebovávají 1 až 10 W.

Zvolte správnou plotnu

Rozdíl mezi velkou a malou plotnou může být až 2000 W. Pokud ale na velkou plotnu dáte malý hrnec, rychleji než na malé plotně se neohřeje. Vždy proto využívejte pouze plotny odpovídající velikosti. Až 3/4 energie uspoříte, když hrnec vždy zakryjete pokličkou.

Lednici chlaďte a odmrazujte

Každý stupeň navíc v prostředí okolo lednice či mrazáku zvyšuje spotřebu zhruba o 4 %. Teplota ale nesmí klesnout pod spodní hranici určenou klimatickou třídou přístroje, nejčastěji pod +10 až +16 °C. Mrazák odmrazujte. Jeho spotřeba pak klesne až o 0,05 MWh za rok.

Měřte spotřebu

Zjistěte, která zařízení spotřebovávají v domácnosti nejvíc energie, a omezte jejich používání. Všímejte si i pohotovostního režimu, především u přístrojů na dálkové ovládání. Ročně ušetříte až 0,10 MWh.

Zhasínejte automaticky

Nesviťte tam, kde nikdo není. Ročně spotřebujete o 0,05 MWh elektřiny méně. Pomohou vám třeba světla se senzory pohybu na chodbách. Vyměníte-li všechny žárovky za úsporné LED, sníží se vám spotřeba i o 0,23 MWh ročně.

Využívejte plnou kapacitu spotřebičů

Myčku, pračku či sušičku zapněte, až když jsou naplněné. Tím podle odborných odhadů ušetříte až 110 kWh elektřiny ročně.

Šetřete plyn

Zdroj energií ve formě plynu může domácnost využívat nejenom pro topení, ale také pro ohřev teplé vody a vaření. „Pořád platí, že je ekonomicky míň náročné se rychle osprchovat a i kvůli posílení imunity zakončit teplou sprchu studeným osvěžením i v zimním období,“ doporučuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti Epet.

„V kuchyni je volba plynových sporáků dnes spíš otázkou přesvědčení, neboť kuchařští mistři na plynové sporáky nedají dopustit bez ohledu na efektivní možnosti vaření na elektrických sporácích a troubách,“ dodává Šmíd z Epet.

TIP: SLEDUJTE CENY

Ceny energií šly oproti loňskému roku výrazně dolů. Zkontrolujte si své skutečné náklady za elektřinu a plyn u svého stávajícího dodavatele. Údaje o spotřebě zadejte do www.epet.cz/zlevnujeme, kde si lehce ověříte, zda byste neušetřili i změnou dodavatele.