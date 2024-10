Podvodník okradl Valerii umírající s rakovinou: Vydával se za známého hudebníka

Osmdesátiletá Valerie Horwoodová z Británie se stala obětí podvodu poté, co uvěřila, že si přes sociální sítě píše se svým bývalým spolužákem, legendárním kytaristou Ritchiem Blackmorem. Podvodník, vydávající se za slavného muzikanta, ji přesvědčil, aby mu posílala dárkové karty Apple v celkové hodnotě přes 4 miliony korun. Seniorka byla přesvědčena, že má osobní kontakt s hudebníkem, a postupně upadala do stále větší finanční zátěže.

Smrtelně nemocná žena byla přesvědčená, že navázala osobní vztah s člověkem, kterého znala z mládí. Valerie a Ritchie totiž chodili na stejnou školu, což podvodník podle zneužil. Během komunikace si získal důvěru seniorky a přesvědčil ji, aby mu pravidelně zasílala dárkové karty, které nakupovala v supermarketech jako Tesco, Morrisons a Sainsbury's. Tyto karty následně bezcharakterní podvodník uplatnil online.

Případ odhalila až po dvou letech její dcera Debbie, když zjistila, že matka žádala rodinu o půjčky na pokrytí dluhů. Valerie byla tak zasažena podvodem, že se dokonce pokusila o sebevraždu.

Seniorka trpí rakovinou v termínálním stádiu a po odhalení podvodu se dostala do hluboké deprese. „Všichni jsme byli v šoku. Moje máma není žádná hloupá stařenka. Je velmi protřelá a velmi bystrá,“ svěřila se deníku Daily Star Debbie. „Pravděpodobně byla dost osamělá. Užívala si rozhovory, které spolu vedli. Je to docela srdcervoucí, že se nechala takhle zlákat. Nikdy by mě nenapadlo, že by moje máma byla takhle zranitelná,“ konstatovala zdrcená dcera, která nyní usiluje o šíření povědomí o internetových šmejdech.

Tento případ ukazuje, jak sofistikované metody dnes podvodníci používají, aby manipulovali a emocionálně vydírali své oběti. Sám Ritchie Blackmore se k případu vyjádřil: „Já bych nikdy nikoho přes sociální sítě takto nekontaktoval, nepoužívám je,“ zdůraznil hudebník pro server ITV. „Doufám, že toho zloděje chytí,“ zakončil Blackmore.

Rodina také apeluje na obchody, aby prošetřili okolnosti nákupu a zavedli lepší ochranné mechanismy, které by zabránily zneužívání dárkových karet. Podle dostupných informací Tesco už na žádost rodiny reagovalo a zahájilo šetření, jak lze v budoucnu podobným situacím předejít. Peníze Valerii obchodní řetězec poslal zpět. Rodina doufá, že jeho příkladu budou následovat i ostatní obchody. Přátelé Valerie mezitím zřídili věřejnou sbírku, aby pomohli zrazené ženě získat zpět alespoň část životních úspor, jež plánovala odkázat svým blízkým.