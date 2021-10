Až 300 tisíc lidí, kteří mají exekuci u některé z veřejnoprávních institucí, by se mohlo zbavit »za hubičku« svých dluhů. Stačí, aby během tzv. milostivého léta zaplatili původní dluh a odměnu exekutorovi.

„Milostivé léto je jedinečná akce, která umožňuje zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům,“ vysvětluje Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.

Dlužníkům stačí, aby zaplatili původní dluh (dlužnou jistinu) a náklady exekuce ve výši 908 Kč. „Stát jim pak odpustí veškeré úroky, poplatky z prodlení, náklady na vymáhání a další náklady, které dluh navýšily,“ popisuje Hábl.

Zdravotní pojišťovny chtějí i penále Odlišná situace je u zdravotních pojišťoven, kde se do jistiny započítává i penále. „Dlužník by tak ušetřil »pouze« na nákladech na exekutora. Ještě je ale naděje, že se to změní, protože penále je jednoznačným navýšením původního dluhu, nikoli jistinou,“ vysvětluje Hábl.