Nejobsazovanější princové a princezny! Kolikátá byla Šafránková?

Do kapsy ho ale strčili docela jiní herci, a možná, že budete překvapeni, kteří to vlastně byli…

Vybrali jsme pro vás několik herců a hereček, kteří se v hlavních rolích pohádek objevují nejčastěji. Možná vás překvapí, že tam některé slavné tváře neobjevíte… Třeba takový Petr Štěpánek (73). Přestože s Jiříkem ze Zlatovlásky mají mnozí spojené své Vánoce, on sám si zahrál prince „jenom“ párkrát – sedmkrát. A to se objevil v celkem 49 pohádkách!

Sympatický Michal Dlouhý se stal princem osmkrát z celkem 15 pohádek, které najdete v jeho filmografii. Poprvé si ozkoušel roli prince v pohádce Žabí princ z roku 1991, když mu bylo 23 let. Posledního prince si zahrál v roce 1999 rovnou ve dvou pohádkách, jak v pohádce Ošklivá princezna, tak ve společné pohádce se svým bratrem Vladimírem (†52) O princezně z Rimini z roku 1999. Michalovi tehdy bylo 31 let.

2. 3. místo mezi princi - Pavel Trávníček (71)

Přestože pro mnohé diváky je Pavel Trávníček synonymem prince, je fakt, že stejně jako Michal Dlouhý, i on si nasadil korunku na hlavu pouze osmkrát. Poprvé tomu tak bylo v jedné z nejslavnějších pohádek Tři oříšky pro Popelku z roku 1973, kdy mu bylo 23 let, a pro výrazný brněnský dialekt musel být předabován. Posledního prince si zahrál o 17 let později v pohádce Jak Vojtěch pro princeznu do ohně skočil. V roce 1990 mu bylo kulatých 40 let. Dohromady účinkoval ve 21 pohádkách.