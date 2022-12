Slovák Marián Geišberg (†64), který si v Čertím brku zahrál hostinského Špilku a otce Markétky v podání Judit Bárdosové (31), zemřel 10. listopadu 2018, tedy ještě předtím, než pohádka doputovala do kin. Pro člena Slovenského národního divadla, známého i z rolí ve filmu Revival a pohádkách Tři bratři či Sedmero krkavců, se tak snímek o mladém čertovi Bonifácovi stal posledním filmovým počinem.

Poznamenaná tím byla samozřejmě i atmosféra premiéry Čertího brka v kinech, která se odehrála na konci listopadu. V kině vystavili Mariánovu fotografii a vedle zapálili dvě svíčky. Také padla řada krásných slov o zesnulém. „Byl jsem rád, že mohl účinkovat v tomto filmu, mohl přes postavu, kterou ztvárnil, odevzdávat svou moudrost a lidskost,“ uvedl například slovenský koproducent pohádky Patrik Pašš (71).

Posléze navíc vyšlo najevo, že s Geišbergem si na place velmi rozuměl i herec Ondřej Vetchý (57), který si prý původně nebyl jistý, zda má roli Lucifera ve filmu režiséra Marka Najbrta (50) přijmout. Přece jen jedna čertovská role ho už před 35 proslavila - Vraník v oblíbené pohádce S čerty nejsou žerty.

„Jak vidíte, narostly mi vousy, takže jsem od Vraníka k Luciferovi vyspěl, a to nejen jako čert i jako člověk,“ porovnal své dva čerty na tiskové konferenci Vetchý, kterému během rozhodování, zda si Lucifera zahrát, pomohl mimo jiné i slovenský kolega.„Po zvažování a diskusích s kolegy, režisérem, manželkou, skvělým přítelem a kolegou Mariánem Geišbergem, který bohužel už není mezi námi, jsem nabídku na Lucifera přijal a udělal jsem dobře,“ zaradoval se tehdy charismatický herec.

Ostatně asi nikdo mu nemůže mít za zlé, že se návratu do pekla (i když jen filmového) dost obával. Přece jen při natáčení S čerty nejsou žerty totiž došlo k nehodě, kdy tři představitelé čertů málem uhořeli, poté, co jejich kostýmy chytly od otevřeného ohně. Ondřej u toho byl a jistě na to nevzpomíná rád.

Také na place Čertího brka zažil perné chvilky, jelikož peklo se točilo v kaolinovém dole v Nevřeni na Plzeňsku a celý štáb tak byl v místy až šestnáct metrů vysokých chodbách, které nebyly odvětrané. Štáb včetně Vetchého se tak potýkal s dýchacími problémy.

VIDEO: Jak se dělá čert? Podívejte se, jak se tvořili pro pohádku Čertí brko!

délka: 01:45.95 Video Video se připravuje ... Jak se dělá čert? Podívejte se, jak se tvořili pro pohádku Čertí brko! Punk film