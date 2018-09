Maturita jen pro ty, co na ni mají. K přijetí na střední by mohla být bodová hranice

Ministerstvo školství je připraveno diskutovat o zavedení minimální hranice bodů, která by byla nutná pro přijetí na maturitní obory středních škol. Tiskové oddělení ministerstva to v pátek napsalo na dotaz ČTK. Ke stanovení společné bodové hranice při jednotných přijímacích zkouškách na střední školy, včetně soukromých, vyzvala ministerstvo již dříve Asociace krajů ČR.

Ačkoli uchazeči skládají v ČR od loňského roku na všechny maturitní obory jednotné přijímací zkoušky, které organizuje Cermat, o podmínkách přijetí žáků stále rozhoduje každý ředitel střední školy. To se krajům nelíbí. Podle jejich asociace to umožňuje i přijímání žáků, kteří nemají pro studium maturitního oboru předpoklady, a snižuje to celkovou úroveň vzdělávání.

„Zejména na některé typy škol jsou přijímáni i žáci s nedostatečnými studijními předpoklady, což se odráží v přecházení studentů mezi školami a následně ve špatných výsledcích maturitních zkoušek,“ uvedla předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Jednotná bodová hranice by podle hejtmanů odstranila mimo jiné i rozdíly v přijímání uchazečů do soukromých a krajem zřizovaných škol.

Zeman pro Blesk: Inkluzi nehájil žádný ze stovek ředitelů, paraván děti nezačlení

Ministerstvo školství zavedení takzvaného cut-off score, tedy bodové hranice pro úspěšné složení zkoušky, nevylučuje. Je připraveno o něm diskutovat, sdělilo dnes ČTK tiskové oddělení úřadu. „Na začátek však budeme od krajů chtít slyšet, co přesně si od zavedení tohoto nástroje slibují a jak si jeho fungování v praxi představují,“ uvedlo ministerstvo. Bude chtít znát i názory ředitelů škol, učitelů a dalších odborníků na vzdělávání.

Chybějící jednotnou hranici potřebných bodů kritizovala již dříve i Česká školní inspekce. Ve své zprávě k tomuto tématu uvedla, že na některých školách vede k vyššímu podílu neúspěšných studentů u maturit.

„Přepracovat inkluzi? Vítám to a děkuji Blesku,“ raduje se expert na školství

Podle bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), která zavedení jednotných přijímacích zkoušek prosadila, měly jednotné testy právě toto řešit. Nepodařilo se jí ale najít podporu pro minimální nutný výsledek přijímací zkoušky. Mnoho ředitelů škol tvrdí, že jsou jednotné přijímací zkoušky administrativně velmi náročné a bez centrálně stanovené hranice minima bodů pro přijetí nemají smysl.

V zahraničí fungují školky, kde se nezavírá a děti tam spí: