V Česku se rozjíždí první investiční fond vydělávající jen na nájmech

V ČR začíná fungovat první fond, který nabízí možnost investovat pouze do nájemního bydlení. Do pěti let plánuje nakoupit nemovitosti v hodnotě přesahující miliardu korun a mít více než tisíc nájemních bytů. Fond českého bydlení se chce zaměřit především na regiony. Informují o tom úterní Hospodářské noviny (HN).