Halík: Někdo mě může zavraždit, počítám s tím. Řekl i nejkratší cestu do nebe

Vysokoškolský pedagog a katolický kněz Tomáš Halík je známý jako člověk, který se nebojí říct nepopulární a menšinový názor. Jeho komentáře mnohdy vyvolávají tak bouřlivé reakce, že Halík vnitřně počítá s tím, že by kvůli nim mohl být zavražděn. Podle něj to souvisí s rolí proroka-kritika, kterou si sám vybral. Strach ale nemá, protože jak říká, je v božích rukách. Halík to řekl v rozhovoru pro Info.cz

Největším zlem dnešní doby je podle Halíka populismus. Říká, že stál u zrodu všech zvrhlých ideologií, jako byly nacismus, fašismus nebo bolševismus, a je možné, že se z něj znovu urodí něco podobně zlého. Lidem totiž nabízí jednoduché odpovědi na složité otázky a to je špatně.

Podle Halíka za to může mimo jiné fakt, že vrchol globalizace pominul a nyní se ukazují její stinné stránky. Demokracii kněz vnímá jako ochranu menšin a legální místo pro opozici. To je důležité, protože menšiny mají podle Halíka vždy pravdu. Představují názor, který se časem stane většinový. „Všechny velké názory ve vědě a umění začínaly jako názory posmívané, pronásledované menšiny,“ uvedl kněz.

České společnosti tyto a podobné myšlenky podle Halíka vadí. Je proto vnitřně připravený na to, že by mu za ně někdo mohl ublížit, nebo dokonce zavraždit. „Zase jsem dostal, že někdo vzal do svých rukou hrdelní pomstu nad Tomášem Halíkem. Člověk s tím musí počítat, jsem v rukou božích,“ vysvětloval kněz.

Konflikt už prý zažil. Muž proti němu nepříjemně vyrazil při mši u oltáře a pak jej polil kávou. Nyní to ale komentuje spíš se smíchem. „Představte si, být zavražděn u oltáře, to je na svatořečení. To by byla nejkratší cesta do nebe,“ popisoval s nadsázkou. Smrt si ještě nepřeje, zatím má dojem, že české společnosti má co říct.

Lidem například chce radit, ať si zachovají svou osobnost. Skončit jako něčí kopie je podle něj nešťastné. „Nevěřím lidu, věřím lidem,“ uzavřel Halík.