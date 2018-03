Babiš slíbil miliardu Invalidovně a další „balík“ Národní galerii i Národnímu divadlu

Podle Babiše stát je stát připraven začít „masivně investovat“, což se netýká jen kulturních památek. „Je to i efekt menšinové vlády, že resortismus končí a jsme schopni se nějakým způsobem domluvit,“ řekl Babiš. Peníze na opravu podle něj stát „najde“. „Jsem přesvědčen, že Invalidovna za pět, šest let bude skvělá památka, přitáhne turisty a naše lidi, bude tady život, a to je, myslím, to, co potřebujeme,“ uvedl. Kromě Invalidovny navštívil premiér v demisi spolu s ministrem kultury také rekonstruovanou budovu Národního muzea, Státní operu, Novou scénu Národního divadla a Národní galerii.

Premiér v demisi Andrej Babiš se 12. března zúčastnil prohlídky pražské Invalidovny při příležitosti kontrolního dne v příspěvkových organizacích ministerstva kultury. | ČTK

Ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková řekla, že ústav plánuje otevření velké části objektu veřejnosti, mělo by to být až 80 procent. Rekonstrukce si podle odhadů vyžádá přibližně jednu miliardu korun. V případě, že se převod zdaří, byla by Invalidovna otevřena veřejnosti už letos v létě.

Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd uvedl, že v nejbližší době, možná již v úterý, odešle dopis s tímto požadavkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu sdělila, že od obdržení tohoto dopisu je převod záležitostí týdne. „V průběhu příštího týdne to můžeme udělat,“ řekla Arajmu. „Počítám, že s tím, že pokud budovu v průběhu měsíce dostaneme do správy, tak na léto už bychom připravili program a otevřeli prostory pro veřejnost,“ uvedla Goryczková.

ÚZSVM chtěl v minulosti barokní budovu vydražit. Její vyvolávací cena přesahovala 630 milionů korun, rekonstrukce byla odhadnuta na více než 940 milionů. Žádný zájemce se ale v srpnu 2016 do dražby nepřihlásil. Poté o Invalidovnu projevil zájem Národní památkový ústav, podle ÚZSVM však nepředložil dostatečně podrobné podklady k budoucímu využití stavby.

Karlínská Invalidovna byla postavena v letech 1731 až 1737 podle plánů slavného architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Vzorem jí byl obdobný komplex v Paříži. Patří k významným barokním stavbám, v únoru loňského roku ji spolu s přilehlým areálem vláda zařadila na seznam národních kulturních památek. Později patřila armádě, byly v ní i archivy dalších institucí, ale po poničení povodní a přestěhování archivů armáda objekt označila za nepotřebný.

V Národním muzeu premiér v demisi pochválil jeho vedení, že cena za jeho rekonstrukci byla sražena z původní částky 2,4 miliardy bez daně na zhruba 1,6 miliardy Kč. Termíny otevření rekonstruovaného Národního muzea se podle ministra kultury určitě stihnou. „Historická budova bude částečně otevřena 28. října a v únoru až březnu příštího roku by měly být pro veřejnost otevřeny všechny prostory,“ řekl dnes novinářům Šmíd. Generální oprava Národního muzea začala v roce 2015.

Andrej Babiš při svém „turné“ po pražských kulturních památkách 12. 3. 2018 | ČTK

Babiš a Šmíd po prohlídce Národního muzea přešli do Státní opery, která se rovněž rekonstruuje. Po jejím dokončení budou v budově nové zkušebny, opravují se také prostory pro diváky a jeviště. Práce začaly loni 13. března a jejich dokončení je naplánováno na rok 2019. Rozpočet na zevrubnou opravu je přibližně 858 milionů korun.

Chystají se i opravy Nové scény Národního divadla, stát by měly zhruba 700 milionů korun. Divadelníci vládním zástupcům představili i plán na vybudování centrálního skladu a dílen v pražském Karlíně za miliardu korun. Podle Babiše Praha Novou scénu potřebuje a projekt zapadá do jeho představ investičních akcí.

Premiér s ministrem podpořili i plán ředitele Národní galerie (NG) Jiřího Fajta, který chce v nejbližší době vypsat mezinárodní architektonickou soutěž na rekonstrukci Veletržního paláce. Měl by být centrem mezi šesti objekty NG. Stavební aktivity by se mohly spustit kolem roku 2021. Rekonstrukce se odhaduje na tři miliardy korun.

Andrej Babiš při svém „turné“ po pražských kulturních památkách 12. 3. 2018 | ČTK

„Budeme to chtít stejně jako rekonstrukci Invalidovny, Nové scény Národního divadla a zázemí Národního divadla projednat v rámci Sněmovny. Jsou to investice, které je potřeba okamžitě spustit,“ uvedl Babiš.