Školy čeká od září nový systém financování. Část učitelů se zlobí a zoufá si

Nové financování škol by mělo přinést rovnováhu pro peníze ve vzdělávání, tvrdí se podle ministerstva financí. Jenže kritici z řad učitelů oponují, že nový způsob financování zatím do škol přináší především nejistotu. Jeho výpočet je tak složitý, že jej ředitelé škol sami nezvládnou. Kromě toho se ukazuje, že pro mnohé školy a školky, které jsou financovány státem, by namísto srovnání podmínek mohla přinést jejich zhoršení. Poukazuje na to například profesní spolek Pedagogická komora, která poskytla i některé názory ředitelek a ředitelů škol.

„Nový systém odměňování měl zajistit srovnání podmínek různých škol, které je dnes ovlivněné rozhodováním krajů,“ vysvětluje předseda Pedagogické komory Radek Sárközi. Ty totiž v současném systému rozhodují o přerozdělení velké části prostředků, které ministerstvo školství v současnosti přiděluje takzvaně „na hlavu“.

Podle nového systému by tak měly být školám vypláceny peníze na maximální počet odučených hodin (takzvaný PHmax). Jenže se začíná ukazovat, že je systém nepřehledný.

„Nerozumí mu ani náš legislativec, který dřív pracoval pro MŠMT,“ dodává k tomu Sárközi. Podle něj je i to jeden z důvodů, proč školy proti zavedení nového systému financování neprotestují hlasitěji. Přitom se podle něj ukazuje, že pro rozpočty škol to může být další zátěží. To potvrzují i ohlasy ředitelek a ředitelů, které Pedagogická komora poskytla Blesk Zprávám.

Nový systém a hrozba komplikací

Jedna z ředitelek mateřských škol si například stěžuje, že sama si nebyla schopna PHmax spočítat. O výpočet proto požádala ministerstvo školství. Jenže tento výpočet jí spíše přidělal starosti. Podle nového systému by totiž školka měla od příštího roku dostat proplacených o 8,5 hodiny týdně méně.

„V této situaci se cítím docela bezradná. To mám snížit úvazek, nebo propustit učitelku?“ stěžuje si ředitelka. Obě řešení podle ní ovšem přináší další problémy. O snížení úvazku totiž žádná z učitelek nestojí a případné propouštění by s sebou neslo extra náklady na odstupné.

Ministerstvo: Obavy učitelů jsou předčasné

Podle ministerstva školství jsou ovšem obavy předčasné. Podle náměstka pro řízení sekce vzdělávání Václava Pícla v současnosti ministerstvo teprve vypořádává připomínky k nářízení vlády, které určuje rozsah vzdělávání pro jednotlivé obory podle průměrného počtu žáků.

„Návrh financování spočíval ve dvou etapách. Ta první by měla začít platit od roku 2019, de facto od září 2018, jelikož školní reformy začínají se začátkem školního roku,“ vysvětlil Pícl. Dodává, že ministerstvo pro začátek navrhlo snížený počet hodin rozsahu vzdělávání a v prvních dvou letech by chtělo vyhodnotit náběh nového systému. Ten by tak až do roku 2020 měl fungovat ve zvláštním režimu. Především jde o to, jak si školy poradí s jeho navyšováním pro dělení hodin, ale i jak nový systém ovlivní kvalitu vzdělávání, nebo další dopady.

V současnosti je podle Pícla nejdůležitější nastavit rozsah hodin, což by mělo zajistit nařízení vlády. „Poté ministerstvo provede výpočet objemu finančních prostředků, které s tím budou spojené. Ten provedeme na základě dat, která máme ze současného školního roku,“ zmínil. Součástí výpočtu bude i stanovení nárokových a nenárokových složek platů učitelů. Objem finančních prostředků se tak podle něj školy dozví za jeden až dva měsíce.

Ministerský náměstek na závěr zdůraznil, že změna systému financování byla dva roky projednávána na pravidelných setkáních se všemi zúčastněnými asociacemi od základních škol, přes gymnázia, po odborné střední školy. Všichni se podle něj na nové podobě financování shodli a změnu podle něj vítá i Svaz měst a obcí, tvrdí.