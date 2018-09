Vnuk Miloše Kopeckého zbil opilce: Šesté obvinění!

Martin Vencour (30), vnuk herce Miloše Kopeckého, má velmi pestrou kriminální minulost. Nyní byl u soudu zproštěn obžaloby z napadení opilého dělníka. Je to ale již jeho šesté obvinění.

Miloš Kopeckýje jedním z nejoblíbenějších českých herců. Znát ho můžete třeba z filmů Dobrý voják Švejk, Noc na Karlštejně nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku.

A slavným, i když v jiném oboru, chce být také jeho vnuk, Martin Vencour. Ten nedávno stanul před soudem kvůli incidentu z dubna roku 2017, kdy došlo k potyčce mezi ním a dělníkem z Ukrajiny Alexandrem S. V osudný den měl dotyčný Alexandr přijít do práce opilý, načež byl vykázán pro nezpůsobilost. To se mu ale vůbec nelíbilo a s odchodem dost otálel. Na žádost stavbyvedoucího pana Nováka ho měl z areálu stavby vyvést právě Vencour. Co se dělo dál, je však záhadou, jisté ale je, že Ukrajinec vyfasoval nakládačku, z níž si odnesl zlomenou očnici a přeraženou umělou zubní náhradu. Domů tak nakonec cestoval sanitkou.

Vencour se k celé události staví defenzivně, prý se jen bránil agresorovi, který na něj měl vzít cihlu a snažit se ho napadnout. „Nechtěl jsem mu ublížit, ale šel na mě s cihlou,“ uvedl podle serveru idnes.cz obžalovaný u soudu. Sám si z incidentu neodnesl žádná zranění.

Alexandr S. má na situaci ale pochopitelně odlišný názor. Přiznal sice, že do práce přišel opilý. Dcera mu prý v předvečer útoku sdělila, že má vážnou chorobu. S útokem ale prý nezačal, Vencour ho měl opakovaně bez důvodu udeřit, a až když vstal ze země od krve, vzal dlažební kostku a zničil nedaleko stojící vůz, kterému vysklil čelní okno.

Pro Vencoura nakonec u soudu sehrál hlavní roli právě stavbyvedoucí, který ho v jeho výpovědi podpořil a soudkyně pro Prahu 1 Pavla Hájková tak bez větších pochybností zamítla obžalobu pro ublížení na zdraví. „Mám za to, že nebylo prokázáno, že by pan obžalovaný zaútočil bezdůvodně na pana poškozeného. Naopak jsou minimálně pochybnosti v tom směru, zda poškozený již v době toho útoku držel v ruce cihlu, která měla mít rozměr 15 krát 15 centimetrů, a rozmachoval se s ní. Pokud taková varianta existuje, nelze vyloučit, že obžalovaný jednal v nutné obraně, aby odvrátil přímo hrozící útok. Soud proto postupoval ve smyslu zásady ‚in dubio pro reo‘ (v pochybnostech ve prospěch obviněného) a obžalovaného obžaloby zprostil,“ uvedla nakonec Hájková.

To ale nic nemění na tom, že je vnuk Miloše Kopeckého pěkné kvítko. U soudu už stanul několikrát, poprvé v sedmnácti letech. Tehdy na ulici zbil v přesile mladíka, dále byl chycen při krádeži. Za obojí dostal podmíněné tresty. Na vězení se podíval až v roce 2010, kdy porušil dvouletou podmínku, když byl policií chycen za volantem i přes zákaz řízení. Odpykal si osm měsíců.

Ani to ho ale nepoučilo a v trestné činnosti pokračoval i dál, když se podílel na dvou krádežích, kdy se svým parťákem vykradli dva supermarkety a odnesli si čokolády a drobné zboží za více než 45 tisíc korun. Za to Vencour vyfasoval další desetiměsíční trest pod dvouletou podmínkou.

Recidivista sám přiznává, že v mládí bral drogy a byl též dlouhodobě nezaměstnaný. Nyní se snaží o život jako dělník. Musel vyhlásit osobní bankrot a platí výživné na dcerku.

