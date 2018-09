Nájem dohodou, preferuji orální hrátky: "Samaritáni" nabízejí podnájem za sexuální protislužby.

Najít si dnes bydlení v Praze, je pro mnohé prakticky nemožné – byt v centru je nedostižný luxus i pro lidi s průměrným platem, natož pro studenty či ženy na mateřské. A právě toho se v poslední době snaží využít podnikaví muži. Nabízí spolubydlení za směšné částky či rovnou zdarma a nepokrytě u toho žádají protislužbou sexuální výhody.

„Nájem dohodou, jak ti to bude vyhovovat. Preferuji orální hrátky (nemusí být sex),“ nabízí mladý muž z Prahy. „Pronajmu pěkné mladé sexy slečně byt ve Vršovicích 100 m2 velmi levně. Třeba 1000 Kč, záleží na tvé vstřícnosti ke mně a vzájemné domluvě,“ píše jiný, rovněž z Prahy.

Branky, body, kokoti: Babiši, nelži! A levný nájem, když budeš přítulná

Podobných inzerátů není málo, nejsou ale zrovna nejnovější – na webu Espolubydlení.cz visí už pár týdnů. Zda to napovídá o jejich úspěšnosti či o tom, jak provozovatel web aktualizuje, toť otázkou.

Trend, který je v zahraničí už tak profláknutý, že se pro něj vžil pojem „sex for rent“ (sex za nájem, pozn. red.), u nás není de facto nelegální. Serveru Lidovky.cz to vysvětlil právník Tomáš Sokol. „Podle Sokola se kuplířství vykládá tak, že musí v celé situaci figurovat někdo třetí, komu pronajímatel svou nájemkyni ‚přeprodává‘. Jeho názor podpořila i bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová,“ popisuje redaktor na webu. Policie podobný případ zatím neřešila, zda by šlo o kuplířství, by se muselo posoudit na konkrétním případu.